Politika

VUČIĆ O SITUACIJI U EVROPI: Poziv za rušenje autoritarizma pod direktnim plaštom podrške najgorem autoritarizmu

В.Н.

07. 11. 2026. u 11:23

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LIDER opoicije Aleksandar Vučić komentarisao je na radnom sastanku beogradskih odbora situaciju u svetu.

ВУЧИЋ О СИТУАЦИЈИ У ЕВРОПИ: Позив за рушење ауторитаризма под директним плаштом подршке најгорем ауторитаризму

Foto: Printscreen / X / clashreport

- U celoj Evropi je. Vidljiv poziv za rušenje autoritarizma pod direktnim plaštom i davanjem podrške najgorem autoritarizmu i totalitarizmu. I to je i kod nas slučaj. I ovde nije važno bilo šta je to šta smo sve uradili - rekao je Vučić.

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