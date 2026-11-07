Politika

Napadnute prostorije pokreta "Mi, snaga naroda"

V.N.

07. 11. 2026. u 10:48

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PROSTORIJE pokreta "Mi, snaga naroda" bile su meta napada.

Нападнуте просторије покрета Ми, снага народа

Foto: Printskrin

Podsetimo, doktor Branimir Nestorović rekao je da nakon pobede Studentske liste očekuje da će krenuti napadi na tri fronta na Srbiju.

(Alo)

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