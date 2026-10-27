" NASILJE NIJE REŠENJE": Šef delegacije EU se oglasio posle monstruoznih napada na Informer

ŠEF Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat osudio je sinošnje upade u prostorije Informera i pozvao sve da se suzdrže od nasilja.

Foto: Printscreen

Redakcija Informera napadnuta je noćas od strane nasilnika, huligana i blokadera koji su razbili stakla, vrata, opremu, pretili glavnom uredniku Draganu J. Vučićeviću i ostalim novinarima i zaposlenima u firmi.

Konačno se udostojio da reaguje neko iz Evropske unije, koja se tobože zalaže za evropske vrednosti i demokratiju. Šef delegacije EU u Srbiji Andreas fon Bekerat osudio je napad na Informer.

- Povodom događaja u prostorijama Informera, još jednom pozivamo sve da se uzdrže od bilo kakvog nasilja. Oni koji žele da izraze kritiku ili ulože pritužbu na rad bilo kog medija, trebalo bi to da učine dostojanstveno i putem utvrđenih pravnih, regulatornih i koregulatornih mehanizama. Nasilje nikada nije rešenje - napisao je on na društvenoj mreži "X".

Andreas je pozvao REM da "pokaže nezavisnost i integritet u svom radu".

- Istovremeno, ponavljamo poziv REM-u da pokaže nezavisnost i integritet u svom radu. Takođe podsećamo sve medije na njihovu odgovornost da doprinesu poštenom, odgovornom i konstruktivnom javnom dijalogu - dodao je on.

Regarding this evening’s events at the premises of Informer, we once again urge everyone to refrain from any violence. Those who wish to express criticism or raise complaints against any media outlet should do so with dignity and through established legal, regulatory, and co-regulatory mechanisms. Violence is never the solution. At the same time, we reiterate our call on REM to demonstrate independence and integrity in its work. We also remind all media outlets of their responsibility to contribute to a fair, responsible, and constructive public discourse. — A von Beckerath (@vBeckerath) October 26, 2026