" NASILJE NIJE REŠENJE": Šef delegacije EU se oglasio posle monstruoznih napada na Informer
ŠEF Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat osudio je sinošnje upade u prostorije Informera i pozvao sve da se suzdrže od nasilja.
Redakcija Informera napadnuta je noćas od strane nasilnika, huligana i blokadera koji su razbili stakla, vrata, opremu, pretili glavnom uredniku Draganu J. Vučićeviću i ostalim novinarima i zaposlenima u firmi.
Konačno se udostojio da reaguje neko iz Evropske unije, koja se tobože zalaže za evropske vrednosti i demokratiju. Šef delegacije EU u Srbiji Andreas fon Bekerat osudio je napad na Informer.
- Povodom događaja u prostorijama Informera, još jednom pozivamo sve da se uzdrže od bilo kakvog nasilja. Oni koji žele da izraze kritiku ili ulože pritužbu na rad bilo kog medija, trebalo bi to da učine dostojanstveno i putem utvrđenih pravnih, regulatornih i koregulatornih mehanizama. Nasilje nikada nije rešenje - napisao je on na društvenoj mreži "X".
Andreas je pozvao REM da "pokaže nezavisnost i integritet u svom radu".
- Istovremeno, ponavljamo poziv REM-u da pokaže nezavisnost i integritet u svom radu. Takođe podsećamo sve medije na njihovu odgovornost da doprinesu poštenom, odgovornom i konstruktivnom javnom dijalogu - dodao je on.
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