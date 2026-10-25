AMBASADA SRBIJE U SARAJEVU: Do 15 časova glasalo oko 62 odsto prijavljenih glasača u BiH
DO 15 ČASOVA pravo glasa na izborima za novi saziv Narodne skupštine Srbije na biračkim mestima u BiH iskoristilo je oko 62 odsto prijavljenih za glasanje, rečeno je danas Srni iz Ambasade Srbije u Sarajevu.
Na biračkom mestu u Ambasadi do navedenog vremena glasalo je 52,80 odsto od 1.339 registrovanih.
Iz Ambasade ističu da izborni proces na prevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji protiče bez problema na svih 28 biračkih mesta u BiH, na kojima pravo glasa ima oko 19.800 glasača.
Uz konstataciju da ljudi na pojedinim biračkim mestima strpljivo čekaju u redovima kako bi ostvarili biračko pravo, napominju da će svima koji se do 20 časova zateknu na biralištima biti omogućeno da glasaju.
Mogućnost da na biračkim mestima u BiH danas glasaju za novi saziv Narodne skupštine Srbije imaju državljani Srbije koji žive ili rade u BiH, kao i lica sa dvojnim državljanstvom koja su podnela zahtev za glasanje, navodi RTRS.
Biračka mesta otvorena su u sedam sati i zatvaraju se u 20 časova.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Glasao student Miloš Pavlović
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