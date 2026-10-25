INCIDENT NA IZBORIMA: Blokaderi napali pristelice SNS u Lazarevcu

POSEBNOM odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu dostavljen je izveštaj Službe za borbu protiv korupcije MUP RS uz prijavu S.Š, predsednika Romske partije, u kojoj je naveo da je u obavezi da prosledi prijave koje ima u vezi sa "pripremama za kupovinu desetine hiljada glasova povodom izbora za republičke poslanike", te moli da se proveri D.J. iz Borče.