Politika

INCIDENT NA IZBORIMA: Blokaderi napali pristelice SNS u Lazarevcu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 10. 2026. u 17:12

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TOKOM izbornog dana u Lazarevcu došlo je do incidenta.

ИНЦИДЕНТ НА ИЗБОРИМА: Блокадери напали пристелице СНС у Лазаревцу

Foto: Novosti

Blokaderi su napali pristalice SNS.

Intervenisala je i policija.

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