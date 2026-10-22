VUČIĆ: Izašli smo iz regionalne lige, sad se takmičimo sa jačima
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, gostuje u specijalnoj emisiji na TV Pink.
- Miroslave, da ostavim sve po strani... Siniša je uradio svoj posao. Ljudi kod nas kažu da ne živimo kao u Nemačkoj. Pa da, zaostajemo 600 godina. Reč je o posvećenom narodu, vrednom narodu. Idite u selo Guduricu, svaka kuća ima vinski podrum. Krili Nemci pre Drugog svetskog rata. Mi smo sada pretekli po prvi put ove iz regiona. 2014. godine naša stopa javnog duga bila 79 odsto u odnosu na BDP. Danas naša stopa javnog duga je 43 posto u odnosu na BDP. Stopu javnog duga imamo duplu nižu nego prosek evrozone. Ostavite i dug po strani. Mi smo tada gledali penzije i plate Crna Gora imala 50 odsto veće plate, danas smo ispred nje. Imali smo BiH 376, mi 339. Mi smo danas 20 posto iznad. Ulazimo u ligu sa Bugarskom, Mađarskom i Slovačkom. Da sebi podižemo lestvicu, da sebi zadajemo nelake ciljeve. Kad nam neko kaže, mogli ste bolje. A kad je bilo bolje u Srbiji, kad aje bilo dobro. Kad to analiziramo od Karađorđa do danas, da vidimo od tog perioda kad su to Srbi bili zadovoljni. Pa nikad. Da vidimo šta su činjenice i rezultati.
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