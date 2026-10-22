"DINAR IZGUBIO 50 ODSTO VREDNOSTI, 100.000 LJUDI OSTALO BEZ POSLA!" Mali o Šoškiću sa Studentske liste
Siniša Mali oštro je kritikovao Dejana Šoškića i „Studentsku listu“, prikazujući u emisiji „Vreme odluke“ grafikon kretanja deviznog kursa od 2009. do 2012. godine. Mali je tvrdio da je u tom periodu dinar izgubio polovinu vrednosti, dok je veliki broj građana ostao bez posla, a zatim je rezultate uporedio sa stabilnošću kursa u poslednjih nekoliko godina.
Siniša Mali nastavio je predstavljanje ekonomskih pokazatelja, posebno se osvrćući na kretanje kursa dinara u periodu pre 2012. godine.
Pokazujući grafikon u studiju, pomenuo je nekadašnjeg guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića.
„Da se prisetimo Dejana Šoškića“
– Da se prisetimo samo i Dejana Šoškića, ovog koji je na blokaderskoj listi. Ovako je izgledao devizni kurs od 2009. do 2012. godine, kada je dinar izgubio 50 odsto svoje vrednosti – izjavio je Mali.
Prema njegovim tvrdnjama, slabljenje dinara uticalo je na vrednost plata i penzija.
– Kada su penzije i plate izgubile svoju vrednost, kada su zakatančene fabrike, 100.000 ljudi ostalo bez posla – rekao je.
„Pogledajte kurs od 2018. godine“
Mali je zatim pokazao drugi grafikon, kojim je želeo da ilustruje stabilnost dinara u novijem periodu.
– Ovo je kurs od 2018. godine, poštovani građani Srbije. Ne fiksni kurs, nego stabilni kurs – naglasio je.
Istakao je da stabilnost nacionalne valute smatra jednim od preduslova očuvanja kupovne moći stanovništva.
– Ovo je snaga jedne države, ovo je snaga jedne ekonomije – poručio je Mali.
Na kraju je predstavljene grafikone povezao sa političkim razlikama između liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ i „Studentske liste“.
– E, ovo je, poštovani građani Srbije, razlika između Aleksandra Vučića, stabilnosti, mira i napretka i ove takozvane „Studentske liste“ – izjavio je Mali.
Mali je time završio izlaganje o kretanju kursa i promenama u ekonomiji, nakon čega je razgovor nastavljen u studiju.
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