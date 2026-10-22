Politika

"BRIGA IH ZA KOSOVO, REPUBLIKU SRPSKU" Brnabić: Večeras smo na Slaviji sramotno slušali zvižduke na pomen Republike Srpske

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22. 10. 2026. u 23:27

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NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, gostuje u specijalnoj emisiji na TV Pink. Sa njim je u studiju i Ana Brnabić

БРИГА ИХ ЗА КОСОВО, РЕПУБЛИКУ СРПСКУ Брнабић: Вечерас смо на Славији срамотно слушали звиждуке на помен Републике Српске

Foto: Printksrin

 - Sinoć smo čuli "Za Kosovo me nije briga". Srbe sa KiM nazivaju "građani Kosova". Posebno je važno da pričamo o tome. To je stvar opstanka Srbije, našeg naroda na KiM. Konačno, večeras smo na Slaviji sramotno slušali zvižduke na pomen Republike Srpske - rekla je Brnabić.

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