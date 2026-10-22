"BRIGA IH ZA KOSOVO, REPUBLIKU SRPSKU" Brnabić: Večeras smo na Slaviji sramotno slušali zvižduke na pomen Republike Srpske

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, gostuje u specijalnoj emisiji na TV Pink. Sa njim je u studiju i Ana Brnabić

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- Sinoć smo čuli "Za Kosovo me nije briga". Srbe sa KiM nazivaju "građani Kosova". Posebno je važno da pričamo o tome. To je stvar opstanka Srbije, našeg naroda na KiM. Konačno, večeras smo na Slaviji sramotno slušali zvižduke na pomen Republike Srpske - rekla je Brnabić.