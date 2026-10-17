"NIKADA NE SEČEM BRZO, VEĆ PAŽLJIVO I ODMERENO" Vučić: Teško se naljutim, ali se još teže odljutim

ALEKSANDAR Vučić govorio je na TV Pink o tome u čemu ljudi najčešće greše kada procenjuju njegov karakter.

Foto: Printscreen/Pink

-Ljudi misle da odluke donosim naprečac. Uvek se prevare. Devedeset odsto ljudi tako misli zato što reagujem energično i brzo, pa veruju da tako i donosim odluke. To je potpuno netačno. Sto puta merim pre nego što presečem, sto puta – rekao je Vučić.

On je istakao da prilikom donošenja odluka uvek uzima u obzir različite okolnosti i nijanse, zbog čega, kako je naveo, ne donosi ishitrene zaključke.

- Znam da je uvek reč o više različitih nijansi sivog, da ne postoje crno-bele stvari. Zato nikada ne sečem brzo, već pažljivo i odmereno. Takav je život – poručio je Vučić.

Osvrnuo se i na mišljenje da se brzo naljuti, ali i brzo odljuti, ocenjujući da ni takva procena njegovog karaktera nije tačna.

Ljudi kažu: „On se brzo naljuti, ali se onda i odljuti.“ Nijedno od toga nije tačno. Teško se naljutim, ali se još teže odljutim – rekao je Vučić.