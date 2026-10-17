"RODIO SE SRBIN KOJI NEĆE DA BUDE POSLUŠNIK" Radenović: Mi smo mali, ali možemo da kažemo da imamo dobre odnose sa moćnicima
STOJAN Radenović, govoreći sa Anom Brnabić i Sinišom malim na K1 televiziji, govorio je o Vučiću i odnosima sa moćnicima.
- Ne svodi se uvek sve na zahtev za promenu vlasti. Sve se svodi na kontinuiranu kontrolu. Rodio se Srbin koji neće da bude poslušnik. Srbija nije ispunila nekoliko stvari. Mi smo mali, mi možemo da kažemo da imamo dobre odnose sa moćnicima. Šta misle moćnici? Tramp je rekao da imamo dobre odnose jer se bore sa Rusima oko dominacije na Balkanu. Kad se gleda na duge staze, oni teže da imaju dominaciju na Balkanu, da Rusi tu nemaju pristup - kaže Radenović.
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