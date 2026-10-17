"NIKADA VIŠE PUTEVA NEGO U ZADNJIH 14 GODINA" Mali: Imate nikad veće podizanje plata i penzija

SINIŠA Mali, govoreći sa Anom Brnabić i Stojanom Radenovićem na K1 televiziji, govorio je o napretku Srbije od 2012. godine.

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- Nikada više puteva nego u zadnjih 14 godina. Rekonstruišemo škole. Gradimo tehnološke parkove. Imate nikad veće podizanje plata i penzija. Nikada veće u realnom iznosu u jedinicama kupovne moći. Ekonomija je egzaktna nauka. Poljoprivreda 4 puta veći budžet. Ako imate visoku stopu rasta, iz nje proizilazi svi projekti, neki idu brže neki sporije. Napravite sled koraka, radite to transparentno. Izašli smo 2019. sa planom Srbija 20-25, onda Srbija 20-28, sve smo relizovali. Iza te egzaktne nauke mora da stoji briga za čoveka i potrebe. Umetnost je napraviti miks svega toga, da se najveći efekat ostvari. Tu umetnost smo nekako savladali nakon mera teške fikskalne konsolidacije - rekao je Mali.