Prvenac Lukakua u dresu Fenerbahčea (VIDEO)

Romelu Lukaku postigao barem jedan ligaški pogodak za deveti klub u karijeri.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Igrao se 40 minut utakmice Fenerbahče - Alanja kada je pogodio Romelu. Nakon ubačene lopte sa desne strane, Lukaku postiže prvenac u dresu kluba iz Istanbula koji je pojačao ove godine, nakon dve sezone u Napoliju.

🚨 Romelu Lukaku 's first goal with Fenerbahce 🇹🇷 Fenerbahçe 1-0 Alanyaspor https://t.co/ONjfADZEDk — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 17, 2026

Do kraja susreta viđena su još dva pogotka. Na 2:0 povisio je Kerem Akturtoglu u 71. minutu a konačnih 3:0 postavio je bivši igrač Majorke Vedat Murići u 87. minutu.

Lukaku je fudbalsku karijeru počeo u manjim lokalnim klubovima, da bi 2006. godine stigao u Anderleht. Dobro se pokazao u Prvenstvu Belgije, pa je od 2011. igrao u Čelsiju. Klub iz Londona je za taj transfer izdvojio 12 miliona evra. Odigrao je svega deset utakmica, a 2012. je otišao na pozajmicu u Vest Bromič albion. Bio je standardan i postigao je sedamanest pogodaka u sezoni.

Ipak, nakon epizode u tom klubu, Lukaku prelazi u Everton, takođe na pozajmicu iz Čelsija. Kako se Lukaku dobro pokazao u Evertonu, klub iz Liverpula ga zvanično dovodi 2014. godine za 32 miliona evra. Nakon odličnih par sezona u tom klubu, Mančester junajted je za 88 miliona evra odlučio da kupi Belgijanca. Međutim, Lukaku se nije najbolje snašao u tom klubu i posle niza nesporazuma i neslaganja, odlučio je da pređe u Inter, u transferu vrednom 80 miliona evra. S Interom je uspeo da bude prvak Serije A i najbolji igrač najjače italijanske lige.

Godine 2021, Lukaku se vratio u svoj stari klub — Čelsi — u rekordnom transferu koji je iznosio 115 miliona evra. Tim transferom, Lukaku je postao jedan od najskuljih igrača u istoriji fudbala, najskuplji belgijski fudbaler kao i najskuplji fudbaler u istoriji kada se uzmu u obzir vrednosti svih dosadašnjih transfera koje je ostvario u karijeri (oko 327 miliona evra).