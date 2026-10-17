VUČIĆ ZA KURIR TV: Važno je pitanje može da učini Srbiju uspešnom

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je za Kurir TV da je izbor rukovodstva u jednoj državi najbitnije pitanje.

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- Svakog čoveka oblikuje ono što nasledi i dobije u porodici, socijalnom okruženju, kroz učenje, sopstvena uverenja. Nasledio sam mnogo toga iz porodice, kriz detinjstvo, kao i svako drugi. Pomenuli ste nešto što je meni važno - ja sam bezbroj puta govorio kako postoje ljudi koji dožive taj momenat i da padaju i da se ponovo podižu i da nije jednostavnio kada se pada više puta. Kada ste govorili o odbrani nacionalnih interesa, ljudi u Srbiji ne znaju, koliko je težak proces donošenja odluka. Ponekad vam se desi da vam opet bude neprihavćeno, da bude bezbroj kritika, iako drugačiju odluku niste mogli da donesete. Ne želim da kukam, planiram da vodim Vladu, potrebna je hrabros, odlučnost, želja i strast. Ono što nam jeste nedostajalo, to je da češće i više obilazimo ljude. To sam se trudio u ovoj kampanji takođe. Išao sam čak i kad sam mislio da nema smisla. Što se tiče te borbe, verujem da svako od nas voli Srbiju. Sinoć sam u Lazarevcu rekao nešto što je malo pogrešno. Rekao sam da oni ne vole Srbiju, mi volimo. I oni vole Srbiju. Važno je pitanje ko Srbiju može da učini uspešnom. Izbor rukovodstva jedne zemlje je najvažniji. Emirati su bili duplo nerazbijeniji od Libije. Pre 52 godine Bin Zajed stariji poljubio je libijsko tle i rekao da se nada kako će Emirati tako izgledati, Pogledajte kako danas izgleda zemlja koja ima 5 puta maenj nafte od Emirata, a kako izgleda Libija. Ljudi misle da je stabilnost dinara zauvek data, jer ova deca se ne sećaju ili jedva da su se rodili kad je neki Šoškić bio guvernekr, pa kad ustanete pogledate kurs dinara, pa koja je vremenska prognoza. Ovo je prvi put u našoj istoriji da imamo stabilan kurs i ljudi misle da se to neće mmenjati na lošije. Hoće, plaćali smo ih na mnogo načina. Mnogo pogrešnih i neracionalnih odluka.