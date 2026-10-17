Politika

"VUČIĆ SPASIO DOMAĆEG INVESTITORA" Brnabić: LJudi sa malim preduzećima mogu nešto da plasiraju na tržište

В.Н.

17. 10. 2026. u 22:24

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ANA Brnabić, gostujući na K1 televiziji sa Sinišom Mali i Stojanom Radenovićem, govorila je o domaćim investitorima.

ВУЧИЋ СПАСИО ДОМАЋЕГ ИНВЕСТИТОРА Брнабић: Људи са малим предузећима могу нешто да пласирају на тржиште

Foto: Printscreen/K1

- Putevi obezbeđuju ravnomerni razvoj, dolaze investitori, zaposlenje. Ljudi sa malim preduzećima mogu nešto da plasiraju na tržište. Podrška domaćim investitorima i dovođenje investitora. 2015. kada je Aleksandar Vučić premijer menja se Zakon o ulaganjima i tada se po prvi put izjednačavaju strani i domaći investitori. Pre toga su strani bili povlašćeni - rekla je Brnabić.

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