"VUČIĆ SPASIO DOMAĆEG INVESTITORA" Brnabić: LJudi sa malim preduzećima mogu nešto da plasiraju na tržište

ANA Brnabić, gostujući na K1 televiziji sa Sinišom Mali i Stojanom Radenovićem, govorila je o domaćim investitorima.

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- Putevi obezbeđuju ravnomerni razvoj, dolaze investitori, zaposlenje. Ljudi sa malim preduzećima mogu nešto da plasiraju na tržište. Podrška domaćim investitorima i dovođenje investitora. 2015. kada je Aleksandar Vučić premijer menja se Zakon o ulaganjima i tada se po prvi put izjednačavaju strani i domaći investitori. Pre toga su strani bili povlašćeni - rekla je Brnabić.