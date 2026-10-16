Politika

SRDANOVIĆ DIŽE SPOMENIK MEDLIN OLBRAJT? NATO lobista Felinger podržao Studentsku listu

Novosti online

16. 10. 2026. u 16:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AUSTRIJSKI lobista, samozvani NATO jurišnik i dežurni politički potpaljivač Ginter Felinger podržao je Studentsku listu i Iliju Srdanovića na izborima u Srbiji.

СРДАНОВИЋ ДИЖЕ СПОМЕНИК МЕДЛИН ОЛБРАЈТ? НАТО лобиста Фелингер подржао Студентску листу

Foto: Printksrin

Mimo političkih izjava, Ganter je izazvao bes u široj javnosti, kada se fotografisao ispred spomenika Milice Rakić, devojčice koju su ubile NATO bombe i poručio da ga treba ukloniti i na to mesto postaviti spomenik Medlin Olbrajt.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MDS REWIRED: Kako tehnologija menja poslovanje

MDS REWIRED: Kako tehnologija menja poslovanje