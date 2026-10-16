Politika

NA TRGU SLOBODE SVE JE SPREMNO: Novi Sad čeka Vučića na skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"

В. Н.

16. 10. 2026. u 15:30

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NA Trgu slobode u Novom Sadu sve je spremno za predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

НА ТРГУ СЛОБОДЕ СВЕ ЈЕ СПРЕМНО: Нови Сад чека Вучића на скупу листе Александар Вучић - Уједињена Србија

Foto: Novosti

Početak skupa najavljen je za 18 časova, ali veliki broj građana već je počeo da pristiže na Trg.

Najavljeno je da će se na skupu obratiti nosilac te liste Aleksandar Vučić.

Na Trgu slobode postavljena je bina na kojoj je ispisano ime liste, a na Trgu je i veliki broj balona u bojama srpske zastave.

Na Pozorišnom trgu, u Zmaj Jovinoj ulici i u Kralja Aleksandra su velike kapije od balona u bojama srpske zastave, kao i baneri "Ujedinjena Srbija".

Duž Zmaj Jovine ulice nalaze se štandovi.

Na pojedinim zgradama u blizini postavljeni su baneri "Srbija pobeđuje", a na prozorima su srpske zastave.

U Novi Sad je stigao i veliki broj poljoprivrednika sa traktorima koji su okićeni srpskim zastavama i ruzmarinom i koji su parkirani od mosta "Duga" do Bulevara Mihajla Pupina.

Grupa građana iz Bačke Palanke na skup u Novom Sadu stiže peške.

Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je u četvrtak da očekuje da skup u Novom Sadu bude najveći koju je ta stranka organizovala u aktuelnoj kampanji.

Tanjug

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