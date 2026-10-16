Politika

PRIJATNA ATMOSFERA U NOVOM SADU: Nastupa Garavi sokak (VIDEO)

Novosti online

16. 10. 2026. u 15:31

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U NOVOM Sadu, na Trgu slobode, od 17 sati održava se veliki predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

ПРИЈАТНА АТМОСФЕРА У НОВОМ САДУ: Наступа Гарави сокак (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Događaj obeležavaju srpske trobojke, nacionalni simboli i program posvećen muzici, tradiciji i zajedništvu.

Trenutno nastupa Garavi sokak.

Foto: Novosti

FOTO: Novosti

 

FOTO: Novosti

 

Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" biće održan danas, 16. oktobra, u Novom Sadu, na Trgu slobode, gde se očekuje okupljanje građana iz različitih krajeva Vojvodine.

Događaj će obeležiti srpske trobojke, nacionalni simboli i program posvećen muzici, tradiciji i zajedništvu.

Aleksandar Vučić pozvao je građane da se okupe u Novom Sadu, uputivši poziv putem Instagrama uz poruku:

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