Politika

„ULIČNE AKCIJE“: Nova diverzija blokadera (VIDEO)

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16. 10. 2026. u 10:56

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BLOKADERI ne prestaju da smišljaju različite diverzije u predizbornoj kampanji kako bi se dočepali fotelje, jer plan i program očigledno nemaju.

„УЛИЧНЕ АКЦИЈЕ“: Нова диверзија блокадера (ВИДЕО)

Foto: Dimitrije Vasiljevic/Alamy/Profimedia

U novom „pohodu“ nisu štedeli građane Srbije. Naime, imena, prezimena, brojevi telefona i imejl adrese građana našle su se na blokaderskoj platformi pod nazivom „Ulične akcije“, koja je namenjena za "studentske timove za ulične akcije".

Celu vest pogledajte na linku ispod.

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