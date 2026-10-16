„ULIČNE AKCIJE“: Nova diverzija blokadera (VIDEO)
BLOKADERI ne prestaju da smišljaju različite diverzije u predizbornoj kampanji kako bi se dočepali fotelje, jer plan i program očigledno nemaju.
U novom „pohodu“ nisu štedeli građane Srbije. Naime, imena, prezimena, brojevi telefona i imejl adrese građana našle su se na blokaderskoj platformi pod nazivom „Ulične akcije“, koja je namenjena za "studentske timove za ulične akcije".
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