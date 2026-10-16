OGLASIO SE MUP O NOĆI INCIDENTA SA ODBORNICOM "KRENI-PROMENI": "Šapić kod sebe nije posedovao oružje"

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova Republike Srbije oglasilo se o noći incidenta između gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića i odbornice Kreni-promeni Tatjane Mićić nakon serije optužbi lidera pomenutog pokreta Save Manojlovića.

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Kako su saopštili, Policijskoj stanici Novi Beograd je 28. septembra ove godine u 21.40 sati upućen poziv da dva lica, suprug i supruga, imaju problema sa jednim muškim licem u Ulici Partizanske avijacije. Policijski službenici su, postupajući po prijavi, u Ulici Partizanske avijacije pronašli Tatjanu Mićić i Iliju Mićića, sa jedne strane, i Aleksandra Šapića i R. T., sa druge strane, saopšteno je iz MUP-a.

Tatjana Mićić i Ilija Mićić su policijskim službenicima izjavili da su verbalno i fizički napadnuti od strane Aleksandra Šapića, dok je on izjavio da su njega napali verbalno i fizički Tatjana i Ilija Mićić.

Tatjana se, kako je saopšteno, na mestu događaja žalila na povrede, zbog čega je pregledana od strane ekipe Službe za hitnu medicinsku pomoć, nakon čega je dobila uput da se javi na pregled u zdravstvenu ustanovu, što je ista odmah učinila nakon pregleda na licu mesta, uz pratnju supruga.

Policijski službenici su u 23 časa usmeno pozvali Aleksandra Šapića u službene prostorije Policijske ispostave Novi Beograd, u skladu sa čl. 81. Zakona o policiji, i uz njegovu saglasnost ga prevezli do službenih prostorija u Ulici Milutina Milankovića, u svojstvu građanina, radi prikupljanja obaveštenja o događaju u kom je učestvovao.

Šapić testiran na alkohol i psihoaktivne supstance na sopstveni zahtev, kod sebe nije imao oružje

Aleksandar Šapić kod sebe nije posedovao vatreno oružje, kao ni predmete koji su pogodni za napad, saopštio je MUP.

U službenim prostorijama PS Novi Beograd od strane policijskih službenika Uprave saobraćajne policije izvršeno je testiranje Aleksandra Šapića na prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci i tom prilikom nije utvrđeno postojanje navedenih supstanci u organizmu.

Testiranje je izvršeno na zahtev Aleksandra Šapića.

Šapić prevezen u KC Srbije

U 01.00 sat Aleksandar Šapić se žalio na zdravstveno stanje i zahtevao je hitnu medicinsku pomoć, koja je pristupila do službenih prostorija, a nakon pregleda Aleksandar Šapić je od strane Službe hitne medicinske pomoći prevezen uz pratnju policijskih službenika PS Novi Beograd u Urgentni centar KC Srbije. Nakon završenih pregleda, Aleksandar Šapić se uz pratnju policijskih službenika vratio u službene prostorije PS Novi Beograd, gde se nalazio do 4.30 časova.

Aleksandar Šapić poseduje registrovano vatreno oružje, i to dva pištolja marke Glok, za koje poseduje dozvole za držanje i nošenje izdate u skladu sa Zakonom o oružju i municiji od strane MUP-a Republike Srbije. U vezi sa događajem u kojem je učestvovao, 29. septembra 2026. godine, oko 4.30 časova, navedeno oružje Aleksandar Šapić je, na adresi prebivališta, dobrovoljno predao policijskim službenicima PS Novi Beograd, radi privremenog oduzimanja, a u vezi sa sprovođenjem upravnog postupka i proverom uslova posedovanja propisanih Zakonom o oružju i municiji, saopšteno je iz MUP-a.

Mićić i njen suprug nisu otvarali vrata policiji

U toku noći između 28. i 29. septembra ove godine, policijski službenici PS Novi Beograd su u više navrata telefonom komunicirali sa Tatjanom i Ilijom Mićić, kojom prilikom su oni upućeni da odmah po završetku pregleda pristupe u PS Novi Beograd, međutim, nakon završenih pregleda nisu se više javljali na telefon, niti su pristupili u službene prostorije policijske stanice.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca, na adresu prebivališta Tatjane i Ilije Mićić u toku noći upućena je i policijska patrola kako bi stupili u kontakt sa njima, međutim, vrata stana niko nije otvarao.

Kako dodaje MUP, u službene prostorije PS Novi Beograd stupili su 30. septembra 2026. godine, kada su od njih prikupljena obaveštenja o događaju od 28. septembra 2026. godine.

Policijski službenici PS Novi Beograd sve vreme su postupali po nalozima i u konsultaciji sa dežurnim javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, navodi se u saopštenju.

(24Sedam)

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