"NIKAD NISAM GLASAO ZA VUČIĆA, ALI SAD ĆU DA GLASAM": Vučić protiv duboke države - Pregaziće ih kao plitak potok

PRVI na listi i nosilac liste, „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je u Hit Tvitu na TV Pink. U studiju su i istoričar Goran Šarić, Vukša Dragović "Srpski suverenisti", novinarka Kurira Snežana Petrović i novinarka TV Pink Gordana Uzelac.

Foto: printskrin TV Pink

- Grbić je parekselans intelektulac, Zoran Ćirjaković. Šta bi oni dali da imaju takve ljude, pored ovih što laju na kola hitne pomoći. Kao i svaki pametan čovek, i Grbić shvata - Vučić protiv duboke države. Pregaziće ih kao plitak potok. Kad smo videli ko je tu, pa normalno da neće na duel, Vučić bi pobedio ceo autobus takvih kao Srdanović. Ko su ti ljudi. Padamo u lažnu simetriju, ima agresije, Nema agresije. Oni je proizvode. Ono psuju. Da li su ustaše u emigracijio obećavali da će jahati Srbe? Bakić to priča, isto to obećavaju i ovi. Ja sam 2015. šetao po Zelenom vencu, znam dan kad sam odlučio da ću podržati predsednika Vučića. Kad sam čuo sirene za "Oluju". Ljudi ne vide promene male. Imate čopor hijena, svako malo gricne, oni uvek idu čoporativno, pasivna agresija, premlaćivanje žena. Samo oni koji su na strani Vučića pokazali su hrabrost. Ovi izbori će biti najlakši do sad. Kad padne kiša Vučić je kriv, a kad dožem na izbore, ruka mi ide tamo gde treba. Gledam hrvatskog eksperta za nauku, sport - Vučić gradi tehnološke parkove, stadione... Ko se pobuniop protiv Vučića? Pa soj koji je stvorio 2012. Svi su vozili zastave, jugo floridu, punta. Kakav je vozni park. Pokažite mi ko loše živi. Neka idu u EKPSO, pa i tamo traže radnike - istakao je Vučić