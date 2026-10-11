"NOBELOVCI", EVO VAM BESPLATNA LEKCIJA! Ovako se pravi skup u Srbiji, ali začkoljica - mora narod da vas voli!
DOK blokaderi nastavljaju sa svojim okupljanjima, koja izazivaju brojne polemike u javnosti, na društvenim mrežama pojavio se snimak kojim im je na ironičan način održana lekcija o tome kako izgleda pravi politički skup.
Korisnica društvene mreže X, poznata kao „Zemunka“, objavila je video-snimak sa skupa Aleksandra Vučića, predstavljajući ga kao svojevrsnu „besplatnu prezentaciju“ za blokadere.
Ovom objavom napravila je jasnu aluziju na jučerašnji skup blokadera u Nišu i današnje okupljanje u Zrenjaninu, stavljajući ih u kontrast sa skupovima podrške izbornoj listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.
Poruka njene objave je jasna – dok blokaderi pokušavaju da svojim performansima privuku pažnju javnosti, Zemunka im je pokazala kako, prema njenom mišljenju, izgleda skup iza kojeg stoji ozbiljna organizacija i podrška građana.
Na ovaj način, uz dozu ironije, poslala je političkim protivnicima Vučića poruku da bi mogli mnogo toga da nauče kada je reč o organizovanju velikih okupljanja.
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