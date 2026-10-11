"IŠLI SU DO TOGA DA MI UNIŠTE PORODICU I MAJKU!" Vučić: Ne postoji niko važniji od majke i zato ću da ih pobedim ubedljivije nego ikad
PRVI na listi i nosilac liste, „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je u Hit Tvitu na TV Pink i govorio o najmonstruoznijim napadima na porodicu.
- Moj mali sin je nešto opsovao. Kad je čuo "Vučiću, pederu", na jednoj utakmici. Umalo je zaplakao, ali im je odmah odgovorio "Vi ste, pederi". Od moje majke su monstruma napravili, da idem od kuće do kuće i objašnjavam. Uništi ono što je najvrednije u kući svakog Srbina. Ne postoji niko važniji od majke. Majku mu uništi, išli su do toga I sve sam to istrpeo, i zato ću da ih pobedim. Da ih pobedim mnogo ubedljivije - rekao je Vučić, uz gromoglasan aplauz.
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