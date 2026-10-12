HELJDOPITA: Tradicionalni specijalitet jugozapadne Srbije

Pravi se od heljdinih palačinki, bogatog fila od masnog sira, kajmaka i jaja, a zatim se peče u rerni dok ne dobije lepu, zlatnosmeđu koricu. Posebno je cenjena u jugozapadnoj Srbiji, gde je neizostavna na slavskim i svečanim trpezama.

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Sastojci

Za palačinke:

2 jaja

150 ge heljdinog brašna

150 ge pšeničnog brašna

4,5 dl gazirane vode

4,5 dl mleka

1 kašičica soli

ulje za prženje palačinki

Za fil:

300 gr masnog sira

200 gr kajmaka ili kisele pavlake

2 jaja

Priprema

1. Pripremite smesu za palačinke.

U dublju posudu razbijte dva jajeta, dodajte so, mleko, heljdino i pšenično brašno. Postepeno sipajte gaziranu vodu i sve dobro umutite dok ne dobijete ujednačenu smesu. Testo treba da bude nešto gušće nego za obične palačinke. Ostavite ga da odstoji oko 15 minuta.

2. Ispecite palačinke.

Zagrejte tiganj sa jednom kašičicom ulja, sipajte kutlaču smese i pecite palačinku sa obe strane dok blago ne porumeni. Postupak ponavljajte dok ne utrošite smesu. Od navedene količine trebalo bi da dobijete oko 10 palačinki prečnika 22 cm.

3. Napravite fil.

Sir usitnite viljuškom, dodajte kajmak ili kiselu pavlaku i dva jajeta. Sve dobro izmešajte da dobijete ujednačen, kremast fil.

4. Složite heljdopitu.

U okruglu posudu za pečenje, približno iste veličine kao palačinke, stavite jednu palačinku. Premažite je punom kašikom fila, zatim stavite sledeću palačinku i ponovite postupak. Nastavite tako dok ne potrošite palačinke i fil, vodeći računa da malo fila ostane za završni premaz.

5. Isecite i ispecite.

Kada složite poslednju palačinku, isecite heljdopitu na kocke i premažite je preostalim filom. Stavite je u prethodno zagrejanu rernu na 200 °C i pecite oko 30 minuta, dok pita ne dobije lepu zlatnosmeđu boju.

Prijatno!