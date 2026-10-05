OGLASILA SE HRVATSKA POLICIJA O SMRTI BRAZILKE: Došla u Srbiju da zaradi novac, pa pronađena mrtva u hotelskoj sobi

ZAGREBAČKA policija je odgovorila Indeksu da do sada nisu utvrđeni elementi krivičnog dela u slučaju smrti 28-godišnje Brazilke Ketlin Izabel Beker, koja je 22. avgusta pronađena mrtva u hotelskoj sobi u Zagrebu.

Foto: Printskrin Facebook

Policija takođe navodi da smrt nije posledica krivičnog dela ali krivična istraga još nije završena.

- Uviđaj na mestu zločina obavio je dežurni zamenik Županijskog državnog tužioca u saradnji sa ekipom za uviđaj mesta zločina Policijske uprave Zagreba - odgovorila je policija.

Takođe su dodali da se kriminalistička istraga nastavlja u saradnji sa Županijskim državnim tužilaštvom radi sprovođenja potrebnih dodatnih radnji.

Policija nije navela uzrok smrti, niti je rekla da li je dobila rezultate obdukcije i toksikologije.

Takođe nisu odgovorili na pitanja o tome da li su upoznati sa tvrdnjama porodice da je Ketlin primala pretnje pre smrti i da li sarađuju sa brazilskom federalnom policijom u vezi sa ovim slučajem.

Ketlin je pronađena mrtva 22. avgusta u hotelskoj sobi u Zagrebu, a njena porodica tvrdi da još uvek ne znaju kako je završila u Hrvatskoj, niti šta se sa njom dogodilo.

Brazilski mediji su ranije izvestile da je u Evropu stigla zbog ponude za posao u Srbiji, koja na kraju nije realizovana.

Foto: Printskrin Facebook

Prema rečima njene majke, Ketlin je napustila Brazil 29. aprila kako bi zaradila novac i pomogla svom bolesnom ocu.

Po dolasku u Srbiju, saznala je da je pozicija već popunjena i rekla je porodici da je zabrinuta jer nije znala šta dalje da radi.

Porodica tvrdi da su je potom u Hrvatsku dovele nepoznate osobe.

Takođe su naveli da je pre smrti dobijala pretnje, ali nije poznato od koga su došle niti da li su bile povezane sa njenom smrću.

Brazilski mediji su takođe izvestili da je Ketlin navodno putovala sa drugom ženom koja je dobila istu ponudu za posao.

Nakon Ketlinine smrti, porodica nije mogla da kontaktira ženu.

Zbog okolnosti njihovog dolaska u Evropu i navoda da su Ketlin iz Srbije u Hrvatsku dovele nepoznate osobe, porodica želi da proveri mogućnost trgovine ljudima.

Trenutno nema potvrde da je Ketlin bila žrtva trgovine ljudima, niti je poznato šta se dogodilo sa drugom ženom.

Porodica je nekoliko dana bezuspešno pokušavala da kontaktira Ketlin, a 27. avgusta su kontaktirali brazilsku ambasadu u Hrvatskoj.

Tada su saznali da je pronađena mrtva pet dana ranije.

U smrtovnici koju je izdala brazilska ambasada u Zagrebu 4. septembra navodi se da je uzrok smrti nepoznat ili neutvrđen.

Prema rečima majke, porodici je prvobitno rečeno da je u pitanju srčani udar, ali još uvek nema potvrde toga.

Nakon što je telo transportovano u Brazil, 13. septembra je u Porto Velju obavljen novi sudsko-medicinski pregled.

Ni tim pregledom nije utvrđen uzrok smrti, a uzeti biološki materijal je poslat na dodatne toksikološke testove.

Brazilskim stručnjacima je posao otežala činjenica da je od smrti prošlo više od 20 dana i da je telo već prošlo obdukciju u Hrvatskoj i dva postupka balsamovanja.

Ketlin je sahranjena 14. septembra u Ži-Parani, dok porodica još uvek pokušava da dobije hrvatsku policijsku i medicinsku dokumentaciju.

(Indeks)