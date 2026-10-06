VENCI PLETU VEČNO PRIJATELJSTVO: Udruženje žena „Dan i noć“ iz Vračevog Gaja, kod Bele Crkve, čuva stari običaj kumačenje

STARI narodni običaj kumačenje ili drugaričenje, koji podrazumeva sklapanje doživotnih prijateljstava među decom i omladinom, oživeo je u južnobanatskom kraju posle dve decenije pauze.

Foto: infobc

Zahvaljujući članicama Udruženja žena „Dan i noć“ iz Vračevog Gaja, kod Bele Crkve, taj ritualni obred već četiri godine se praktikuje u nekoliko tamošnjih sela, a sada im je cilj da se on proširi i na sva okolna mesta, pa i čitav region, zbog čega su se aktivno uključile u njegovu promociju.

Uz podršku Ministarstva kulture realizovale su projekat „Običaj drugaričenje u srpskoj tradiciji“, u okviru kog su svim osnovcima i deci vrtićkog uzrasta iz svoje opštine predstavile vrednosti, koje taj ritual promoviše.

Za njih su organizovale interaktivne radionice, dok su za udruženja žena iz svih belocrkvanskih sela priredile prezentaciju i izložbu fotografija, kako bi i njih animirale da se uključe u čuvanje ove plemenite tradicije, koja je, upravo uz njihov doprinos, pre četiri godine registrovana kao nematerijalno kulturno nasleđe Srbije.

Foto: infobc

-Deca su sa ushićenjem prihvatila ovaj ritual i u velikom broju učestvovala na našim radionicama za izradu venčića, što je pokazatelj da ovo što radimo zaista vredi. Nije nam cilj da kroz drugaričenje čuvamo samo formu, već da se vratimo suštini, a to je da se deca povezuju i da, kroz simboliku koja je vekovima krasila naš kraj, uče o odanosti i iskrenom prijateljstvu – kaže Olivera Šupić iz udruženja „Dan i noć“, koja je i sama, kao devojčica, na ovaj način stekla prijateljice za ceo život.

Kumačenje se u ovom kraju izvodi na Pobusani ponedeljak, tj. prvi ponedeljak nakon pravoslavnog Vaskrsa, dok se, recimo, u okolini Požarevca, praktikuje na Veliki petak ili Lazarevu subotu.

Obred se odvija u popodnevnim časovima, na obali nekog vodotoka ili u centru sela, kraj bunara. Tada se od grančica vrbe i cveća pletu venci, kroz koje se deca istog pola i uzrasta ljube u obraz i tako, kako se veruje, stvaraju neraskidiva prijateljstva. Prema predanju, poljubac kroz venac poništava sve prethodne nesuglasice i stvara duhovno srodstvo, koje se smatra svetim i neoborivim.

Foto: infobc

-Venac drži neko od starijih, a deca stoje jedno naspram drugog i kroz njega se tri puta poljube. Nakon svakog poljupca okrenu se tri puta oko svoje ose. Zatim kroz venac razmenjuju simbolične poklone i crvena jaja, koja se farbaju samo za tu priliku – objašnjava nam Šupićeva, uz napomenu da bi kumačenje trebalo da se obnavlja svake godine, do punoletstva.

Osim u Vračevom Gaju, ovaj obred se praktikuje i u tamošnjim selima Crvena Crkva, Jasenovo, Kusić i Banatska Palanka. Članice UG „Dan i noć“ veruju da će se, zahvaljujući njihovom projektu, na proleće taj broj drastično povećati.

NASLEĐE STARIH SLOVENA

KUMAČENjE je prvi zabeležio i opisao Vuk Stefanović Karadžić u svom „Rječniku“ iz 1818. godine, pod nazivom Družičalo. Iako se obeležava u danima pravoslavnog Vaskrsa, on nema nikakve veze sa crkvenim običajima. Reč je, zapravo, o paganskom ritualu, još iz vremena Starih Slovena, koji su izrazito verovali u moć izgovorene reči i ritualnog zaveta. Kumstvo, tj. pobratimstvo smatrali su jednako važnim kao i krvno srodstvo.

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