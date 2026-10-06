USPEH PREKO PUTOVANJA, OBRAZOVANJA, JAVNE DELATNOSTI Astro savet za utorak, 6. oktobar: Evo kojih će 6 znakova najviše osetiti aspekte Lilita
SEVERNI Mesečev čvor u Vodoliji, znaku društvenog života, planova, ambicija i novca, danas obrazuje sekstil sa asteroidom Lilitom u Strelcu, znaku putovanja, obrazovanja, blagostanja i ekspanzije.
Budući da se severni čvor Meseca nalazi u Vodoliji, odnosno prirodnoj 11. astrološkoj kući, a Lilit u Strelcu, odnosno, prirodnoj devetoj kući, te pozicije donose uspeh i profesionalni ugled preko javne delatnosti, medija, angažmana u društvenoj ili političkoj organizaciji,
Mada se radi o povoljnom aspektu, on takođe upozorava na dodatni oprez u saobraćaju.
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