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USPEH PREKO PUTOVANJA, OBRAZOVANJA, JAVNE DELATNOSTI Astro savet za utorak, 6. oktobar: Evo kojih će 6 znakova najviše osetiti aspekte Lilita

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

06. 10. 2026. u 07:00

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SEVERNI Mesečev čvor u Vodoliji, znaku društvenog života, planova, ambicija i novca, danas obrazuje sekstil sa asteroidom Lilitom u Strelcu, znaku putovanja, obrazovanja, blagostanja i ekspanzije.

УСПЕХ ПРЕКО ПУТОВАЊА, ОБРАЗОВАЊА, ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ Астро савет за уторак, 6. октобар: Ево којих ће 6 знакова највише осетити аспекте Лилита

Foto: Deposit/ NewAfrica

Budući da se severni čvor Meseca nalazi u Vodoliji, odnosno prirodnoj 11. astrološkoj kući, a Lilit u Strelcu, odnosno, prirodnoj devetoj kući, te pozicije donose uspeh i profesionalni ugled preko javne delatnosti, medija, angažmana u društvenoj ili političkoj organizaciji,   

Ovaj harmoničan aspekt donosi dobitke preko putovanja, kontakata sa strancima, visokog obrazovanja, rešavanja pravnih pitanja. Njegov uticaj će najviše osetiti vazdušni (Blizanci, Vaga, Vodolija) i vatreni znaci (Ovan, Lav, Strelac).
Mada se radi o povoljnom aspektu, on takođe upozorava na dodatni oprez u saobraćaju.

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