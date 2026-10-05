VUČIĆ UPOZORIO NA SCENARIO ZA VOJVODINU: Ako oni pobede, vraćaju autonomni status i odvajaju je od Srbije
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić obratio se na TikToku građanima.
Aleksandar Vučić izneo je danas u obraćanju na TikToku tvrdnju da bi, u slučaju pobede njegovih političkih protivnika na izborima, Vojvodina vratila autonomni status i „odvojila se od Srbije“.
- Ono što je važno, ako oni pobede – Vojvodina će da vraća autonomni status i da se odvoji od Srbije - rekao je Vučić.
On je dodao da, kako smatra, nije potrebno biti „preterano analitičan“, već „sagledati činjenice“.
Vučić je i dan ranije, na skupu u Bačkoj Palanci, govorio o Vojvodini i rekao da je taj grad „sačuvao Vojvodinu“ i da nije dozvolio da „ode“.
Preporučujemo
"BLOKADERSKA POLITIKA JE PEVANjE DODOLA": Jovanov o napadima na Vučevića
05. 10. 2026. u 11:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)