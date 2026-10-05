Politika

VUČIĆ UPOZORIO NA SCENARIO ZA VOJVODINU: Ako oni pobede, vraćaju autonomni status i odvajaju je od Srbije

В.Н.

05. 10. 2026. u 10:06

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić obratio se na TikToku građanima.

ВУЧИЋ УПОЗОРИО НА СЦЕНАРИО ЗА ВОЈВОДИНУ: Ако они победе, враћају аутономни статус и одвајају је од Србије

Foto: Printskrin/ Infomer TV

Aleksandar Vučić izneo je danas u obraćanju na TikToku tvrdnju da bi, u slučaju pobede njegovih političkih protivnika na izborima, Vojvodina vratila autonomni status i „odvojila se od Srbije“.

- Ono što je važno, ako oni pobede – Vojvodina će da vraća autonomni status i da se odvoji od Srbije - rekao je Vučić.

On je dodao da, kako smatra, nije potrebno biti „preterano analitičan“, već „sagledati činjenice“.

Vučić je i dan ranije, na skupu u Bačkoj Palanci, govorio o Vojvodini i rekao da je taj grad „sačuvao Vojvodinu“ i da nije dozvolio da „ode“. 
 

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