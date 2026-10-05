DRAMA U FRANCUSKOJ: Gori nuklearni ponos nacije, jedna stvar je za dlaku izbegnuta

POŽAR je izbio na francuskom nosaču aviona "Šarl de Gol", koji se nalazi na održavanju u pomorskoj bazi u Tulonu, ali nije bilo povređenih niti uticaja na nuklearna postrojenja broda, saopštila je danas pomorska prefektura.

foto: Philippe Dannic / Sipa Press / Profimedia

Požar je izbio u tehničkoj prostoriji površine oko 10 kvadratnih metara, u blizini praznog hangara za avione, preneo je Figaro.

Protivpožarni alarm aktivirao se nešto pre 11.30, nakon čega je posada odmah počela da gasi požar, uz pomoć mornaričkih vatrogasaca iz baze u Tulonu.

Požar je stavljen pod kontrolu u 12.35, a proglašen ugašenim u 13.50.

- Timovi za hitne intervencije nastavljaju istragu - navela je pomorska prefektura.

"Šarl de Gol" je na održavanju od kraja avgusta i trebalo bi da ostane u pomorskoj bazi do početka decembra.

(Tanjug)