DRAMA U FRANCUSKOJ: Gori nuklearni ponos nacije, jedna stvar je za dlaku izbegnuta
POŽAR je izbio na francuskom nosaču aviona "Šarl de Gol", koji se nalazi na održavanju u pomorskoj bazi u Tulonu, ali nije bilo povređenih niti uticaja na nuklearna postrojenja broda, saopštila je danas pomorska prefektura.
Požar je izbio u tehničkoj prostoriji površine oko 10 kvadratnih metara, u blizini praznog hangara za avione, preneo je Figaro.
Protivpožarni alarm aktivirao se nešto pre 11.30, nakon čega je posada odmah počela da gasi požar, uz pomoć mornaričkih vatrogasaca iz baze u Tulonu.
Požar je stavljen pod kontrolu u 12.35, a proglašen ugašenim u 13.50.
- Timovi za hitne intervencije nastavljaju istragu - navela je pomorska prefektura.
"Šarl de Gol" je na održavanju od kraja avgusta i trebalo bi da ostane u pomorskoj bazi do početka decembra.
(Tanjug)
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