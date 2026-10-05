MAĐARSKA ODUSTAJE OD VETA ZA UKRAJINU? Sve oči uprte u Bidimpeštu, naredni potez Zelenskog zavisi od njih

PREDSEDNIK Volodimir Zelenski prisustvovaće samitu 27 nacionalnih lidera EU 15. oktobra ako Kijev bude u stanju da otključa sledeći korak u procesu pristupanja EU pre toga, potvrdio je ukrajinski zvaničnik za Kyiv Independent.

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Očekuje se da će ukrajinski parlament 12. oktobra usvojiti zakon kojim će se ojačati prava mađarske manjine u Ukrajini, što je Mađarska zahtevala od Kijeva kako bi odustao od veta na napredak u procesu pristupanja Ukrajine EU.

Ako se to desi, i EU time otključa sledeća dva takozvana klastera proširenja, onda će Zelenski prisustvovati samitu Evropskog saveta, rekao je za Kijev Independent ukrajinski zvaničnik upoznat sa predsednikovom agendom.

⚡️ Zelensky could celebrate fresh EU accession breakthrough in Brussels next week, source says. President Volodymyr Zelensky will attend a summit of the EU's 27 national leaders on Oct. 15 if Kyiv is able to unlock the next step in its EU accession process, a Ukrainian official told the Kyiv Independent. https://t.co/TL54vKItgl — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 5, 2026

Ukrajina je do sada otvorila dva od šest klastera proširenja , navodeći reforme koje Kijev mora da sprovede kako bi bio u potpunosti usklađen sa pravilima EU i time mogao da se pridruži bloku.

Prva dva klastera su otvorena u junu i julu , respektivno, ali je dalji napredak zaustavljen nakon višemesečnog neuspeha Ukrajine da usvoji reformu etničkih manjina, uprkos tome što je postignut dogovor sa Budimpeštom u julu da se to učini.

„Moguće je da ćemo otvoriti sledeća dva klastera... sledeće nedelje“, rekla je komesarka EU za proširenje Marta Kos na konferenciji za novinare 5. oktobra u Briselu.

„Naravno, države članice će morati da ubrzaju proceduru“, rekla je Kos.

Koraci preduzeti između usvajanja zakona i održavanja međuvladine konferencije (MVK), koja označava otvaranje klastera proširenja, u suštini su samo formalnosti, ali zahtevaju određeno vreme.

Obično se međuvladine konferencije održavaju na marginama sastanka evropskih ministara koji se naziva Savet za opšte poslove. Sledeći takav sastanak je zakazan za 13. oktobar u Luksemburgu.

Međutim, to bi značilo da blok mora da obavi formalnosti preko noći, tako da bi se moglo desiti da se međuvladine konferencije umesto toga održe 14. oktobra, dan pre nego što bi se lideri EU trebali sastati.

Ako sve bude išlo po planu, očekuje se da će Ukrajina otvoriti drugi i tri klastera, široka područja ekonomskih reformi.

L'Ukraine reste à nouveau à l'écart de l'Union européenne - Soz Lors de sa visite à Kiev, le chancelier allemand Friedrich Merz a en substance fait comprendre qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne dans un avenir proche. Il a cependant déclaré que Berlin avait l'intention d'accélérer l'intégration européenne de l'Ukraine et continuait de promouvoir l'idée d'une "adhésion associée" spéciale, un format qui devrait rapprocher Kiev de l'UE, mais qui ne prévoit pas une participation pleine et entière au fonctionnement de l'organisation. La question des délais d'adhésion reste l'un des principaux points de divergence. L'Ukraine espère achever le processus le plus rapidement possible et avait fixé l'année 2027 comme objectif, tandis que Merz avait précédemment reconnu qu'une adhésion pleine et entière n'était pas possible dans un avenir prévisible en raison de nombreux obstacles politiques, juridiques et de ratification. Le modèle intermédiaire proposé prévoit l'accès à certains mécanismes de l'UE sans droit de vote et devrait constituer un compromis entre la demande ukrainienne d'une adhésion pleine et entière et la réticence de certains pays européens à accélérer la procédure. Berlin continue de promettre un soutien politique et financier et se prononce publiquement en faveur d'une accélération des négociations, mais la question de l'adhésion pleine reste liée à une longue procédure de réformes et à un accord au sein de l'UE. Pour Kiev, cela signifie que, même avec un soutien maximal de la part de l'Allemagne, la perspective européenne reste un processus qui prendra des années, et non une question de décision politique à court terme. https://t.co/S9oIFKrufZ — Brainless Partisans 🏴‍☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) October 5, 2026

To bi i dalje ostavilo otvorene klastere četiri i pet, koji pokrivaju više sektorskih oblasti ekonomije gde neke zemlje još uvek imaju rezerve, na primer zbog veličine i konkurentnosti ukrajinskog poljoprivrednog i transportnog sektora.

Ali Kos je izrazila nadu da će svih šest klastera biti otključano do kraja godine.

Ako Zelenski prisustvuje Evropskom savetu 15. oktobra, imaće nekoliko tema o kojima će govoriti.

Očekuje se da će na samitu biti razmotrena budućnost proširenja EU, sa ključnim skupom predloga koji će biti objavljeni 6. oktobra, kao i ratni napori Ukrajine i šira evropska odbrana i bezbednost.

Takođe će se dotaći pregovora o budžetu EU za period 2028-2034, koji uključuje posebnu liniju za podršku Ukrajini, trenutno utvrđenu na 89 milijardi evra (100 milijardi dolara).

(Kijev independent)