NOKAUT U NASTAVKU: Korona jača od Zvezde!

RUKOMETAŠICE Crvene zvezde su u prvom meču druge runde kvalifikacija za Ligu Evrope u Brašovu izgubile od domaće Korone – 25:32 (13:13).

Foto: Depositphotos

Crveno-bele će imati veoma težak zadatak da u revanšu, 10.oktobra (19.00) u Beogradu nadokande veliki minus i eliminišu Rumunke.

Igračice Zvezde su u prvom poluvremenu bili egal sa favorizovanom Koronom. Beograđanke su vodile i sa 11:9, ali su domaće rukometašice brzo nadoknadile prednost.

U nastavku su se Beograđanke držale do 34.minuta (15:16), kada su rukometašice Korone za tri minuta stvaraju osetniju prednost – 20:15. Vodile su Rumunke u 50.minutu i 29:20, ali su zvezdašice uspele da ublaže koliko, toliko poraz.

U timu Crvene zvezde najefikasnije su bile Nemica Najna Klajn i Tijana Simić sa šest golova.

Naš drugi predstavnik Naisa je u Nišu dan ranije savladala Bursu sa 29:28. Revanš je 10.oktobra u Istanbulu.

БОНУС ВИДЕО: МЛАДИЋ ИЗ БЕОГРАДА СВУДА УЗ СРБИЈУ: Филип са урнебесном мајицом пружа подршку ''орловима'' и у Лилу