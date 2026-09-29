Politika

"KAKO SE IZGOVARA - ONI NAJBOLJE ZNAJU": Vučić podelio video kako pravi tradicionalno vlaško jelo

T.J.

29. 09. 2026. u 15:21

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić objavio je interesantan video na Instagramu, u kojem je podelio iskustva koja je stekao tokom obilaska sela Leskovac kod Zaječara.

КАКО СЕ ИЗГОВАРА - ОНИ НАЈБОЉЕ ЗНАЈУ: Вучић поделио видео како прави традиционално влашко јело

Foto: Printskrin Informer TV

Jedno od njih je učenje pripremanja tradicionalnog vlaškog jela.

- Naučio sam da pravim tradicionalno vlaško jelo. Kako se izgovara - oni najbolje znaju, a da li je jestivo - videćemo - napisao je Vučić na Instagramu.

A kako je sve izgledalo, pogledajte sami.

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