Politika

SREDNJI PRST KAO SIMBOL: Blokaderi pronašli način da svima objasne svoj program (VIDEO)

T.J.

21. 09. 2026. u 08:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KAD ponestane argumenata, tu je - srednji prst! Sudeći po snimcima koji kruže društvenim mrežama, pojedini blokaderi ovaj gest sve češće koriste kao svojevrsni način "političke komunikacije", pa se čini da je srednjak postao jedan od prepoznatljivih simbola njihovih akcija.

СРЕДЊИ ПРСТ КАО СИМБОЛ: Блокадери пронашли начин да свима објасне свој програм (ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Snimak koji se pojavio na društvenim mrežama prikazuje više različitih situacija sa protesta i blokada u kojima pojedini učesnici pokazuju srednji prst – prolaznicima, vozačima i političkim neistomišljenicima.

Kadrovi su različiti, ali je poruka ista – uvredljiv gest postaje jedan od upečatljivih motiva koji se pojavljuju u snimcima sa blokada.

Umesto argumenata, političkih poruka i programa, pažnju sve više privlače upravo ovakvi prizori. Na snimku se smenjuju scene u kojima blokaderi pokazuju srednji prst, dok se u pozadini vide blokade i ulična okupljanja.

Novi snimak ponovo otvara pitanje političke kulture i načina na koji deo učesnika blokada komunicira sa građanima koji ne dele njihove stavove.

Da li je srednji prst postao prepoznatljiv znak blokaderskog protesta – procenite sami.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VUČIĆ NA ZASEDANJU GENERALNE SKUPŠTINE UN: Predsednik se obraća 23. septembra - očekuju ga brojni susreti sa svetskim liderima u NJujorku

VUČIĆ NA ZASEDANjU GENERALNE SKUPŠTINE UN: Predsednik se obraća 23. septembra - očekuju ga brojni susreti sa svetskim liderima u Njujorku