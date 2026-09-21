SREDNJI PRST KAO SIMBOL: Blokaderi pronašli način da svima objasne svoj program (VIDEO)
KAD ponestane argumenata, tu je - srednji prst! Sudeći po snimcima koji kruže društvenim mrežama, pojedini blokaderi ovaj gest sve češće koriste kao svojevrsni način "političke komunikacije", pa se čini da je srednjak postao jedan od prepoznatljivih simbola njihovih akcija.
Snimak koji se pojavio na društvenim mrežama prikazuje više različitih situacija sa protesta i blokada u kojima pojedini učesnici pokazuju srednji prst – prolaznicima, vozačima i političkim neistomišljenicima.
Kadrovi su različiti, ali je poruka ista – uvredljiv gest postaje jedan od upečatljivih motiva koji se pojavljuju u snimcima sa blokada.
Umesto argumenata, političkih poruka i programa, pažnju sve više privlače upravo ovakvi prizori. Na snimku se smenjuju scene u kojima blokaderi pokazuju srednji prst, dok se u pozadini vide blokade i ulična okupljanja.
Novi snimak ponovo otvara pitanje političke kulture i načina na koji deo učesnika blokada komunicira sa građanima koji ne dele njihove stavove.
Da li je srednji prst postao prepoznatljiv znak blokaderskog protesta – procenite sami.
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