VUČIĆ POZVAO SRDANOVIĆA NA TV DUEL: Može i tamo gde su im šefovi na N1 i Novoj S
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima putem TikTok lajva na svom kanalu "Ja sam Aleksandar".
Tom prilikom, on je ponovio svoj poziv na TV duel prvom na blokaderskoj listi.
"Gospodina Srdanovića pozivam na duel, gde god hoće! Može i tamo gde su im šefovi na N1 i Novoj S... Mogu i njih 3-4 protiv mene. Najlakše je protiv nevoljenog!, rekao je Vučić i dodao da šta god uradio, nikad ne valja:
"Ako ne zovem na duel - uplašen sam, a ako zovem - nervozan sam, rekao je Vučić pa dodao da se još nije desilo da predsednik države poziva opoziciju na duel.
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