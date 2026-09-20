Politika

VUČIĆ POZVAO SRDANOVIĆA NA TV DUEL: Može i tamo gde su im šefovi na N1 i Novoj S

Новости онлајн

20. 09. 2026. u 13:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima putem TikTok lajva na svom kanalu "Ja sam Aleksandar".

ВУЧИЋ ПОЗВАО СРДАНОВИЋА НА ТВ ДУЕЛ: Може и тамо где су им шефови на Н1 и Новој С

Foto: Printskrin

Tom prilikom, on je ponovio svoj poziv na TV duel prvom na blokaderskoj listi.

"Gospodina Srdanovića pozivam na duel, gde god hoće! Može i tamo gde su im šefovi na N1 i Novoj S... Mogu i njih 3-4 protiv mene. Najlakše je protiv nevoljenog!, rekao je Vučić i dodao da šta god uradio, nikad ne valja:

"Ako ne zovem na duel - uplašen sam, a ako zovem - nervozan sam, rekao je Vučić pa dodao da se još nije desilo da predsednik države poziva opoziciju na duel. 

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BOMBA MEGATONSKA: Isplivao razgovor sa sastanka blokadera na kom usvajaju program - Evo kome spremaju otkaz (VIDEO)

BOMBA MEGATONSKA: Isplivao razgovor sa sastanka blokadera na kom usvajaju "program" - Evo kome spremaju otkaz (VIDEO)