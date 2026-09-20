VUČIĆ POZVAO SRDANOVIĆA NA TV DUEL: Može i tamo gde su im šefovi na N1 i Novoj S

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima putem TikTok lajva na svom kanalu "Ja sam Aleksandar".

Foto: Printskrin

Tom prilikom, on je ponovio svoj poziv na TV duel prvom na blokaderskoj listi.

"Gospodina Srdanovića pozivam na duel, gde god hoće! Može i tamo gde su im šefovi na N1 i Novoj S... Mogu i njih 3-4 protiv mene. Najlakše je protiv nevoljenog!, rekao je Vučić i dodao da šta god uradio, nikad ne valja:

"Ako ne zovem na duel - uplašen sam, a ako zovem - nervozan sam, rekao je Vučić pa dodao da se još nije desilo da predsednik države poziva opoziciju na duel.

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