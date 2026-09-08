ANTISRPSKI MEDIJI SE NE SMIRUJU: Ni dan nakon sahrane Ratka Mladića ne prestaje sinhronizovani napad na našu zemlju
DAN nakon sahrane Ratka Mladića u Beogradu, antisrpski mediji nastavljaju da rade sinhronizovano.
Hrvatski premijer Andrej Plenković kaže da je reakcija Komisije na nivou portparola pogrešna. Traži da se oglase Ursula von der Lejen, Antonio Kosta i Kaja Kalas.
Jadranka Kosor traži suspenziju pregovora. Jutarnji list i Index pišu o "sramoti", "lakrdiji" i "presedanu".
U Sarajevu Kliks i Dnevni avaz govore o slavljenju zla i ogledalu izgubljenog društva.
Crnogorski Vijesti objavljuju tekstove o tome kako se "heroj rađa kada istina umre".
Kurtijevi mediji ponavljaju isti refren.
Niko od njih ne pominje da je sahrana formalno porodična, da Vučić nije prisustvovao, da je Komisija već osudila veličanje.
Umesto toga se gradi slika, Srbija je ponovo na pogrešnoj strani istorije, region je jedinstven u osudi, Brisel mora da deluje.
Ovo nije slučajno poklapanje.
Ista šema se ponavlja godinama. Srebrenica, KiM, "velikosrpski projekat", sada sahrana.
Cilj je isti.
Srbija da ostane pod stalnim pritiskom, da se njen evropski put uslovljava političkim pokajanjem koje drugi ne traže od sebe.
Hrvatska slavi svoje generale, u Federaciji BiH se ne spominju zločini nad Srbima, a Crna Gora i Priština koriste svaku priliku da se predstave kao pouzdani partneri Zapada.
I na kraju, poziv Ursuli da "kazni Srbiju" nije poziv na pravdu.
To je pokušaj da se jedan pogreb pretvori u politički instrument.
Srbija je vratila telo srpskog generala i sahranila ga.
Region od toga pravi novu alijansu.
Pitanje je samo da li će Brisel i ovog puta prihvatiti da igra po njihovom scenariju!
Preporučujemo
TAČNO U 9:30: Vučić danas prima odbojkašice Srbije nakon osvojene bronze na Evropskom prvenstvu
08. 09. 2026. u 06:37 >> 06:45
ODSECALI SRBIMA GLAVE, SAD TRAŽE NOVI SUKOB: Vučić danas odgovara na pretnje iz Sarajeva i Zagreba
08. 09. 2026. u 00:00 >> 00:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Pao poljubac Duška i Karleuše: Izgovorio najemotivnije priznanje - pevačica nije zadržala suze (Foto)
JELENA Karleuša i Duško Tošić ponovo su privukli pažnju na velikoj proslavi rođendana svojih ćerki Atine i Nike. Bivši supružnici tokom večeri bili su veoma prisni, a poseban trenutak dogodio se kada su razmenili poljubac, što je dodatno podgrejalo priče o njihovom odnosu nakon turbulentnog perioda.
07. 09. 2026. u 08:35
Komentari (0)