Politika

ANTISRPSKI MEDIJI SE NE SMIRUJU: Ni dan nakon sahrane Ratka Mladića ne prestaje sinhronizovani napad na našu zemlju

В.Н.

08. 09. 2026. u 09:46

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DAN nakon sahrane Ratka Mladića u Beogradu, antisrpski mediji nastavljaju da rade sinhronizovano.

АНТИСРПСКИ МЕДИЈИ СЕ НЕ СМИРУЈУ: Ни дан након сахране Ратка Младића не престаје синхронизовани напад на нашу земљу

Foto: N.Skenderija

Hrvatski premijer Andrej Plenković kaže da je reakcija Komisije na nivou portparola pogrešna. Traži da se oglase Ursula von der Lejen, Antonio Kosta i Kaja Kalas.

Jadranka Kosor traži suspenziju pregovora. Jutarnji list i Index pišu o "sramoti", "lakrdiji" i "presedanu".

U Sarajevu Kliks i Dnevni avaz govore o slavljenju zla i ogledalu izgubljenog društva.

Crnogorski Vijesti objavljuju tekstove o tome kako se "heroj rađa kada istina umre".

Kurtijevi mediji ponavljaju isti refren.

Niko od njih ne pominje da je sahrana formalno porodična, da Vučić nije prisustvovao, da je Komisija već osudila veličanje.

Umesto toga se gradi slika, Srbija je ponovo na pogrešnoj strani istorije, region je jedinstven u osudi, Brisel mora da deluje.

Ovo nije slučajno poklapanje.

Ista šema se ponavlja godinama. Srebrenica, KiM, "velikosrpski projekat", sada sahrana.

Cilj je isti.

Srbija da ostane pod stalnim pritiskom, da se njen evropski put uslovljava političkim pokajanjem koje drugi ne traže od sebe.

Hrvatska slavi svoje generale, u Federaciji BiH se ne spominju zločini nad Srbima, a Crna Gora i Priština koriste svaku priliku da se predstave kao pouzdani partneri Zapada.

I na kraju, poziv Ursuli da "kazni Srbiju" nije poziv na pravdu.

To je pokušaj da se jedan pogreb pretvori u politički instrument.

Srbija je vratila telo srpskog generala i sahranila ga.

Region od toga pravi novu alijansu.

Pitanje je samo da li će Brisel i ovog puta prihvatiti da igra po njihovom scenariju!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Muslimani glavna tema američkih izbora, Vens predvodi napade na islam - ranije pričali da imigranti jedu kućne ljubimce
Svet

0 0

Muslimani glavna tema američkih izbora, Vens predvodi napade na islam - ranije pričali da imigranti jedu kućne ljubimce

REPUBLIKANCI su uoči izbora 3. novembra sve snažnije usmerili kampanju na muslimane i islam, upozoravajući na radikalizam, šerijatsko pravo i bezbednosne pretnje. Kritičari tvrde da se time širi strah i stigmatizuje cela zajednica, dok republikanci odgovaraju da otvaraju legitimna pitanja o ekstremizmu, bezbednosti i ulozi religije u javnom životu, piše Rojters.

08. 09. 2026. u 14:17

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Odbojkašice Srbije stigle u Beograd, odbojkaši im priredili iznenađenje na dočeku (FOTO)

Odbojkašice Srbije stigle u Beograd, odbojkaši im priredili iznenađenje na dočeku (FOTO)