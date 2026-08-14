"ZA MENE JE ZASTRAŠUJUĆE DA VI ĆUTITE" Vučić postavio na mesto novinara N1:Što niste rekli građanima koliko je ljudi bilo sinoć u Novom Sadu?

NIKADA ne bežim od odgovornosti države gde je ima, ali nemojte da bežite od odgovornosti oni drugih, koji su policajce maltretirali i počinili brojna krivična dela, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić.

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Na pitanje novinara N1 da prokomentariše brutalnost policije na protestima u Valjevu pre godinu dana, kao i da li je policija tada radila svoj posao ili prekoračila ovlašćenja, Vučić kaže:

- Hvala na tom pitanju, mislim da je veoma važno. I sada ću pokušati da ukažem na razliku između mene i vas. Ja nemam problem sa tim da kažem da svako ko je odgovoran za prekoračenje u svojim ovlašćenjima treba da odgovara. Ukoliko se dogodilo da je bilo ko prekomernom silom dobio udarac više, dva ili tri, meni je zbog toga izuzetno žao. I to lice treba, zna se kako ide, treba da odgovara. Ali mi je zanimljivo nešto drugo. Vi ste sada slušali priče i majki i očeva i učesnika u nasilju koje su ti ljudi pravili, mogli ste da vidite mnogo svedočanstava u izvanrednom filmu Andree Veskov na Informer televiziji. Mnogo svedočanstava o batinjanju policajaca, napadima na policajce, pretnjama. Plašim se da imamo veoma jednostran pristup. Sa druge starne, za mene je zastrašujuće da vi ćutite, nećeta da pokažete, a posao bi vam bio kao odgovornom mediju da pokažete kako je čitava jedna zgrada spaljena zahvaljujući tim demonstrantima, da su bili ugroženi životi ljudi, demokratija. Nemojte da mi govorite kako ste izveštavali, jer ste i tog dana izveštavali da je teško povređen, pred smrt, i nalazi se u privatnoj klinici jedan 16-godišnji dečak, ali da zle vlasti o tome ćute. I nikada niste rekli - izvinite. Ja sam hiljadu puta rekao - izvinite. Za vas ta reč ne postoji. Dozvoljeno je sve onima koje podržavate - da spaljuju, tuku, ubijaju... Drugimo nije dozvoljeno ni da se brani. To više nisu dvostruki standardi, to je poziv na linč neistomišljenika. Poziv na maltretiranje svih onih koji se drznu da kažu - izvinite, nismo baš srećni sa tim da nam politika Pola Pota bude dominantna u našoj zemlji, u kojoj će kominternovski plenumi da nam odlučuju o budućnosti. Hoćemo da imamo demokratske institucije i pravo na naše mišljenje. Nikada ne bežim od odgovornosti države gde je ima, ali nemojte da bežite od odgovornosti oni drugih, koji su policajce maltretirali i počinili brojna krivična dela. Završiće se izbori, pobedićemo na tim izborima ubedljivije nego što očekujete. Kada se završe izbori, nama je potrebna ujedinjena zemlja. Potrebno je da nastavimo da radimo, zemlju guramo napred, da gledamo kako da živimo bolje. Što niste rekli građanima koliko je ljudi bilo sinoć u Novom Sadu, što ste ih obmanjivali slikajući preko glava, rekao bi čovek to su reke ljudi. U piku manje od 1150. Neće ljudi više nasilje, shvatili su da je to bila velika greška - rekao je Vučić, tokom obilaska Ekspo gradilišta.