DANAS POČELA ISPLATA JEDNOKRATNE POMOĆI DRŽAVE: Evo ko dobija 20.000 dinara

U NIŠU je počela isplata jednokratne novčane pomoći od 20.000 dinara za sve učenike osnovnih škola, od prvog do osmog razreda, potvrđeno je iz Gradske uprave za socijalnu i porodičnu zaštitu, obrazovanje, kulturu i sport.

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Kako je saopšeno, novac je već počeo da stiže na račune roditelja, a očekuje se da tokom narednih dana pomoć bude isplaćena i ostalim roditeljima osnovaca.

Ko dobija 20.000 dinara?

Ističe se da će oko 19.000 učenika u Nišu dobiti pomoć grada pred početak školske godine.

Jednokratna pomoć od 20.000 dinara namenjena je svim osnovcima u Nišu, od prvog do osmog razreda.

Isplata pomoći

Prema navodima iz Gradske uprave za socijalnu i porodičnu zaštitu, obrazovanje, kulturu i sport, isplata je već počela, dok bi ostali roditelji sredstva trebalo da dobiju tokom narednih dana.

Isitče se da su neki roditelji su dobili sredstva juče, a da će dosta roditelja i danas dobiti sredstva. Dodaje se da je posao obimniji zbog većeg broja đaka, naročito u gradskim školama koje imaju preko hiljadu učenika.

- Mislim da će danas roditelji seoskih škola i škola sa manjim brojem učenika dobiti sredstva, a možda i sutra. Od ponedeljka već sigurno očekujemo da će sredstva leći i na tekuće račune ostalih roditelja - rekla je danas načelnica Gradske uprave za socijalnu i porodičnu zaštitu, obrazovanje, kulturu i sport Suzana Jovanović za TV Zona Plus, prenosi Tanjug.

Dodatnih 12.000 dinara za pojedine prvake

Pored 20.000 dinara koji pripadaju svim osnovcima, postoji i dodatna pomoć od 12.000 dinara za prvake iz porodica u kojima je jedan od roditelja nezaposlen ili prima minimalnu zaradu.

Roditelji koji ispunjavaju ovaj uslov treba da se jave na šaltere Gradske uprave u Ulici Nikole Pašića kako bi proverili koja dokumentacija je potrebna za ostvarivanje dodatne pomoći.

Prema rečima Suzane Jovanović, prvaci iz porodica koje ispunjavaju navedene uslove mogu, pored osnovnih 20.000 dinara, da očekuju i dodatnih 12.000 dinara pomoći.

Ukupno, pomoć za prvaka iz porodice koja ispunjava uslove za dodatnu podršku može iznositi 32.000 dinara.