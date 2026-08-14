Društvo

OGLASIO SE KONZULAT U SOLUNU: Tiče se požara na Kasandri - ovo su saveti za putovanja

В. Н.

14. 08. 2026. u 15:42

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GENERALNI konzulat Srbije u Solunu danas je saopštio da, prema do sada dostupnim informacijama, nema saznanja da je bilo koji državljanin Srbije povređen u požaru koji je zahvatio oblast Siviri na poluostvru Kasandra, i poručio da će nastaviti da pruža konzuralnu pomoć i informacije državljanima Srbije koji se nalaze na ugroženom području.

ОГЛАСИО СЕ КОНЗУЛАТ У СОЛУНУ: Тиче се пожара на Касандри - ово су савети за путовања

Foto: D. Milovanović

- Povodom požara koji je zahvatio oblast Siviri, na poluostrvu Kasandra (Halkidiki) i evakuacije sa ovog područja, Generalnom konzulatu Republike Srbije u Solunu obratilo se nekoliko desetina naših državljana, prvenstveno u vezi sa obezbeđivanjem privremenog smeštaja i informacijama o mogućnostima zbrinjavanja. Prema do sada dostupnim informacijama, Generalni konzulat Republike Srbije u Solunu nema saznanja da je bilo koji državljanin Srbije povređen u požaru - navodi se u saopštenju.

Generalni konzulat Srbije u Solunu je, na osnovu preporuka Ministarstva za civilnu zaštitu Grčke, upućivao naše državljane da se prijave putem platforme koju su grčke nadležne institucije stavile na raspolaganje za potrebe evidentiranja i obezbeđivanja smeštaja za evakuisana lica sa područja Sivirija i Furke. 

Istovremeno, Generalni konzulat je, kako navodi, u koordinaciji sa nadležnim vatrogasnim službama i lokalnim samoupravama, prikupljao informacije o raspoloživim lokacijama za okupljanje i privremeni boravak evakuisanih lica na području Kasandre i šireg područja Halkidikija.

Putni pravac Siviri–Furka ostaje zatvoren, dok je pristup pojedinim ugroženim područjima ograničen.

Posebno se apeluje na državljane Srbije da ne pokušavaju samostalan povratak u evakuisana područja, niti da koriste zatvorene i ograničene putne pravce, sve do dobijanja zvanične informacije grčkih nadležnih organa i poruke sistema za hitno upozoravanje 112. 

Takođe, u slučaju izdavanja novog naloga za evakuaciju, preporučuje se da bez odlaganja postupe u skladu sa dobijenim instrukcijama, bez pokušaja samostalne procene rizika ili odlaganja napuštanja ugroženog područja.

Generalni konzulat Srbije u Solunu nastavlja da prati situaciju i da, u koordinaciji sa nadležnim institucijama Grčke, pruža konzularnu pomoć i informacije državljanima Srbije koji se nalaze na ugroženom području, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

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