"SRBIJA MORA DA BUDE NAJBOLJI DOMAĆIN" Vučić: Važno da ubrzamo radove na Ekspu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom obilaska radova na gradilištu u okviru Ekspo projekta zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom, da se vidi napredak, ali da treba ubrzati radove kako bi sve bilo završeno na vreme ističući da Srbija mora bude najbolji domaćin sledeće godine.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Vučić je rekao da se vidi napredak u odnosu na prethodni put kada je obišao gradilište Ekspa.

- Ono što je važno za nas je da ubrzamo sve, da požurimo. Vidite koliko je urađeno, sad vidite već ogroman napredak u odnosu na ono prošli put kada smo bili, iako to spolja ne izgleda tako, ali vidite koliko je urađeno. Brinemo mnogo - rekao je Vučić.

Naveo je da je pre dva dana imao sastanak sa Li Mingom i zahvalio kineskoj ambasadi i kineskim kompanijama na tome što dovode nove radnike.

- Prvo 400, pa 1. 000 novih radnika, jer sada dolaze tipovi poslova koji moraju da se ubrzaju - rekao je Vučić.

Naveo je i da domaće kompanije povećavaju broj radnika i da je angažovano ''sve što postoji u Srbiji''.

- Sve što postoji u Srbiji smo angažovali. Neki vlasnici kompanija su se stvarno uozbiljili i pokazali odgovornost. Počeli su da spavaju tu u kontejnerima, da ceo dan provode u kontejnerima, jer za nas je od presudnog značaja da to stignemo. Ne zaboravite da je ostalo tri i po meseca kada moramo da predamo ključeve - rekao je Vučić.

Naveo je da je ostalo mnogo drugih radova, od hortikulture, ozelenjavanja i sličnih radova koji, kako kaže, ne mogu da se rade u decembru, januaru i februaru, već mora da se koristi povoljan trenutak.

- Milion stvari ostaje, ali ubrzavamo i nadam se da ćemo privesti kraju. Mnogo se uzdamo u veliku dodatnu podršku kineskih prijatelja, i najpre dolazi 400 novih, pa 1.000 novih radnika i verujem da ćemo uspeti u svemu tome -

Naglasio je da Srbija mora da bude najbolji domaćin i dodao da je država novac odvojila, a da je samo pitanje da li može fizički sve da se uradi.