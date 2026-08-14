LAŽOMER: Šta to radite? Vladimir Štimac (VIDEO)

U VRHU “Studentske liste” bez studenata našlo se i ime nekadašnjeg košarkaša danas blokaderskog ekstremiste Vladimira Štimca, koji se prethodnih meseci proslavio po nasilju i bahatosti.

Foto: Printskrin/Jutjub/Lažomer

Možda najbolja slika i prilika kako blokaderi zamišljaju Srbiju u kojoj oni vladaju jeste upravo Vladimir Štimac, koji se svojski trudio da bude vođa propalih uličnih blokada i predvodnik u maltretiranju svojih sugrađana. Toliko se trudio da se dodvori nasilnicima, pa je u jednom trenutno preterao u našao se na meti kritika sopstvenih saboraca.

Sve to pokazuje kakva bi Srbija bila pod Štimcem i njemu sličnima: zemlja u kojoj zakon važi samo za one koji nisu dovoljno bahati da ga zaobiđu. Čovek poznat po nasilju, pritiscima i maltretiranju građana, koji je postao „opozicionar“ tek kada nije dobio privilegije koje je tražio, sada nam nudi „novu Srbiju“. Takva Srbija bila bi Srbija blokada, nasilja, pritisaka i bespravne gradnje, država u kojoj se zakon ne poštuje, već se silom, vezama i ucenama zaobilazi.

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