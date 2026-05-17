ŠEŠELJ O JURENJU KA NEPRIJATELJIMA: Trčite vi prema Zapadu dok ne padnete s nogu

TRČITE vi prema Zapadu dok ne padnete s nogu, poručio je predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj na konstataciju da "mi stalno trčimo prema Zapadu".

- Ja ne trčim prema Zapadu. Od '90. godine, kad sam shvatio kakva je zapadnjačka politika prema Srbiji, ja ništa više lepo ne vidim na Zapadu. A, pošto sam 12 godina bio na studijskom boravku, ja sam se lično uverio da tamo i nema ništa lepo. Sad govorim drugim ljudima. Dvanaest godina sam bio, ništa lepo nisam video - rekao je Šešelj za TV Informer.

Istakao je da se studenti ne smeju idealizovati.

- Nisu studenti ništa posebno, ni sveto. Ne sme se niko idealizovati. Nijedan socijalni sloj. Prema tome, što jedan student može biti pametniji od bilo koga? Radnik za strugom, rudar i tako dalje, učitelj - svi su oni pametniji od ovih blokadera. I nisu hteli da se priključe blokadama. Nisu hteli ni radnici, nisu hteli ni pametni studenti da im se priključe - jasan je Šešelj.