Politika

uživoVUČIĆ U NIŠU: Predsednik obilazi kasarnu Mija Stanimirović (VIDEO)

V.N.

12. 12. 2025. u 07:04 >> 08:29

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić nastavio je posetu Nišu obilaskom i sastancima u kasarni "Mija Stanimirović".

ВУЧИЋ У НИШУ: Председник обилази касарну Мија Станимировић (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Obilazak kasarne

Predsednik je krenuo u obilazak.

Sastanak u kasarni

Vučić stigao u kasarnu

Foto: FOTO: Novosti

POGLEDAJ GALERIJU

Obilazak fabrika i razgovor sa građanima

U nastavku posete Nišu planiran je obilazak fabrike za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics kao i obilazak kompanije Yumis za proizvodnju prehrambenih prozvoda.

U 13 sati najavljen je obilazak uslužnog centra za legalizaciju po programu ''Svoj na svome'' i kratak razgovor sa građanima u Gadžinom Hanu. 

Vučić će zatim obići kompaniju za proizvodnju sklopova i delova mašina za reciklažu TZR Recycling Industry, a najavljen je i obilazak fabrike za proizvodnju i površinski tretman plastičnih komponenti za automobile Yusei Machinery. 

Vučić juče započeo posetu Nišu

Vučić je juče započeo posetu Nišu gde je prisustvovao svečanoj ceremoniji otvaranja fabrike Ariston,  obišao završne radove logističko-industrijskog parka CTPark kao i proizvodni pogon fabrike kompanije Palfinger.

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 1

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZA ŠTA SE TO HRVATI SPREMAJU: Predsednik Vučić tokom posete Nišu komentarisao ubrzano naoružavanje suseda
Politika

0 8

ZA ŠTA SE TO HRVATI SPREMAJU: Predsednik Vučić tokom posete Nišu komentarisao ubrzano naoružavanje suseda

HRVATSKA se ozbiljno naoružava, čestitam im, ali je pitanje za šta se spremaju, posebno posle vojnog saveza sklopljenog sa Prištinom i Tiranom. Svi u okruženju su u NATO ili su na putu ka članstvu, ne postoji niko drugi osim Srbije i Austrije, koja je samo formalno vojnoneutralna. Ne verujem da se spremaju da napadnu Austriju. Ali, radićemo i mi na dodatnoj zaštiti i Srbija će tokom sledeće godine vratiti obavezu služenja vojnog roka u trajanju od 75 dana.

12. 12. 2025. u 07:31

BRNABIĆEVA O SRAMNOJ NASLOVNICI RADARA Novogodišnja rezolucija 2026: prestići Voju i izbiti na drugo mesto!
Politika

5 8

BRNABIĆEVA O SRAMNOJ NASLOVNICI RADARA "Novogodišnja rezolucija 2026: prestići Voju i izbiti na drugo mesto!"

POVODOM jezive naslovne strane opozicionog i blokaderskog glasila "Radar" na kojoj je kroz tobožnje karikature Dušana Petričića predstavljena svojevrsna lista za odstrel kako su naveli "ratnih i mirnodopskih zločinaca", a na kojoj se odmah iza predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Vojislava Šešelja nalazi i predsednica Skupštine Srbije, na svom zvaničkom Iks nalogu oglasila se Ana Brnabić.

11. 12. 2025. u 20:32

Politika
Tenis
Fudbal
Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?