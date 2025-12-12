Predsednik je krenuo u obilazak.

Obilazak fabrika i razgovor sa građanima

U nastavku posete Nišu planiran je obilazak fabrike za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics kao i obilazak kompanije Yumis za proizvodnju prehrambenih prozvoda.

U 13 sati najavljen je obilazak uslužnog centra za legalizaciju po programu ''Svoj na svome'' i kratak razgovor sa građanima u Gadžinom Hanu.

Vučić će zatim obići kompaniju za proizvodnju sklopova i delova mašina za reciklažu TZR Recycling Industry, a najavljen je i obilazak fabrike za proizvodnju i površinski tretman plastičnih komponenti za automobile Yusei Machinery.