ŠTO GORE TO BOLJE

NEKAKO pred kraj ove godine već može da se apsolutno profiliše delovanje i narativ svekolike opozicije u proteklih nekoliko godina.

Foto: Printskrin

Kada je upravo saopšteno od strane predsednika Republike da će iduća 2026.godina biti izborna, ali još se ne zna kada, i da li samo za Parlament ili i Predsedničke izbore tada počinju konkretna razmišljanja o njima.

Sada se već može sagledati prošlo delovanje opozicije, iz koga možemo zaključiti sa velikom verovatnoćom, kako će se odvijati i do samih izbora!

Sasvim je normalno i legitimno da opozicija kritikuje vlast, ali opozucija u Srbiji godinama radi samo to, pa zato na izborima i gubi.

Može se napraviti jedna kratka rekapitulacija ponašanja razno-razne opozicije u proteklih nekoliko godina:

- Krenuli su veliki protesti, demonstracije i blokade protiv firme Rio Tinto i radova na ispitivanju i eventualnom iskopavanju rude litijuma u dolini Jadra. Izlišno je govoriti da je dozvolu ovoj kompaniji za navedene radove izdala tadašnja vlast koja se sada, kao opozicija, protiv toga pobunila. Izlišno je pomenuti da su perjanice ovih protesta prodali svoja imanja, za ne male pare, navedenoj kompaniji za rad i istraživanje.

- Iznedrili su se i veliki protesti protiv izgradnje " Beograda na vodi " . Kao simbol ovih demonstranata pojavila se "žuta patka", koja je čak registrovana kao pokret pod tim imenom. Svi građani Srbije, kao i stranci, mogu da vide kako veličanstveno sada izgleda komleks Beograda na vodi, koji se i dalje razvija i gradi.

- Nažalost, desila se strašna tragedija u OŠ Ribnikar koja je opoziciji poslužila za jedno besramno lešinarenje , blokade mostova i šikaniranje građana Beograda.

- Počelo se sa rušenjem apsolutno dotrajalog i u bombardovanju oštećenog hotela Jugoslavija, da bi se izgradio novi, velelepni hotel, i eto ponovo prilike za opoziciju da demonstrira i osporava ovaj projekat iz mnogih, pokazalo se, neopravdanih razloga.

- Žestoke opozicione demonstracije protiv demontiranja okupatorskog-starog mosta u Beogradu, i izgradnje novog velelepnog.

- Usledila je tragedija u Novom Sadu. Ovu strašnu tragediju opozicija i svi neprijatelji Srbije, koji su iznikli kao pečurke posle kiše, iskoristili su i koriste na tako bestidan način protiv vlasti i države, kakav nije viđen u Evropi.

- Počeli su masovni protesti i protiv rušenja ruševina Generalštaba, a to će sigurno sve , kao i prethodno da se završi izgradnjom velelepnih objekata na ponos Beograda i Beograđana.

- Jedan od omiljenih "sportova" od strane opozicije je širenje panike među građanima ,svakodnevno, a po raznim osnovama, kao naprimer urušava se deo novoizgrađenog tunela na auto-putu, nesiguran deo potpornog zida na nekom drugom delu auto-puta, i još mnogo toga jer njihova mašta stvara svašta..

- Išlo se čak dotle da se osporava jedna svetska manifestacija kao što je EXPO, i priprema za njega, i izgradnja objekata, čak su pokušali i da blokiraju gradnju.

- Izuzetno tesna saradnja sa finansijerima i ideolozima iz inostranstva, koje ne interusuje samo rušenje sadašnje vlasti i aktuelnog Predsednika Aleksandra Vučića , nego i urušavanje Republike Srbije po svim osnovama.

- Kao šlag na torti opozicionog delovanja došle su sankcije SAD prema NISu.



Samo letimičan pogled na ove ,kroki, nabacane teme, a inače ima ih sijaset, daje geslo opozicije i svih onih koje možemo utrpati u opoziciju " ŠTO GORE , TO BOLjE " za građane Srbije i samu Srbiju, a nekakvi jadni poeni za samu opoziciju!

Sigurno da će do početka raspisivanja izbora , opozicija iznedriti i izmisliti nebrojene, a po običaju lažne priče, komentare i ko zna šta još.

Svakom normalnom građaninu Srbije treba da bude jasno da opozicija svojim ponašanjem pokazuje, ne da ne voli građane Srbije i Srbiju, nego kao da je prezire. Nastaviće i dalje opozicija da radi isto,a sigurno još i gore, jer obećanja su velika, a i pare koje im stižu nisu male.

Nije imala opozicija ni do sada, a neće imati ni do izbora ni jedan konstruktivni predlog za rešenje bilo čega u Srbiji. A možda , lukava opozicija i ne želi da iznese bilo šta konstruktivno, da joj vlast možda ne bi uktala ideju.

Jedno je sigurno da ćemo do raspisivanja izbora i za vreme kampanje biti svedoci neviđenog cirkusa u režiji svih opozicionih struktura, ali ovoga puta u borbi svih protiv svih, odnosno samih među sobom. Jedno je boriti se protiv vlasti, a drugo je ko bi trebao, eventualno, da dođe na vlast.

Bićemo svedoci da će tu biti svega i svačega i to vrlo zanimljivog...