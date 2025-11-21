Politika

TRAMPU TREBA PREKID RATA ŠTO PRE Vučić: Zelenski je pritisnut korupcijskim skandalom, Rusi napreduju

В. Н.

21. 11. 2025. u 17:14

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Informer govorio je o otimanju ruske imovine i situaciji na frontu.

ТРАМПУ ТРЕБА ПРЕКИД РАТА ШТО ПРЕ Вучић: Зеленски је притиснут корупцијским скандалом, Руси напредују

Foto: hernandez jose maria / Alamy / Profimedia/ ilustracija

Podseća da ne želi da učestvuje u otimanju ruske imovine.

- Nervoza je velika, Trampu treba prekid rata što pre i zbog onih mejlova. Biće interesantno ko je Makselova ćerka, odakle je poreklom, koja zemlja iz našeg okruženja je upletena tu... Biće tu svake vrste cirkusa. Rusima dobro ide, ušli su neočekivano brzo u Kupjansk. Pokrovsk verovatno završavaju, ostaje im sa gornje strane još 35 km do Slavjanska i sa donje strane 35 km do Kramatorska i to je kraj onoga što je Tramp napisao u svom planu. Zelenski je korupcijskim skandalom pritisnut - kaže on.

"Pucaju" i na Jermaka, koji je njegov najbolji drug. Amerikanci traže mir od Zelenskog.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALKARAZ KAO PRAVI SRBIN: Pogledajte šta mu stoji kraj TV-a - balkanska estetika

ALKARAZ KAO PRAVI SRBIN: Pogledajte šta mu stoji kraj TV-a - balkanska estetika