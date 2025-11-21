TRAMPU TREBA PREKID RATA ŠTO PRE Vučić: Zelenski je pritisnut korupcijskim skandalom, Rusi napreduju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Informer govorio je o otimanju ruske imovine i situaciji na frontu.

Foto: hernandez jose maria / Alamy / Profimedia/ ilustracija

Podseća da ne želi da učestvuje u otimanju ruske imovine.

- Nervoza je velika, Trampu treba prekid rata što pre i zbog onih mejlova. Biće interesantno ko je Makselova ćerka, odakle je poreklom, koja zemlja iz našeg okruženja je upletena tu... Biće tu svake vrste cirkusa. Rusima dobro ide, ušli su neočekivano brzo u Kupjansk. Pokrovsk verovatno završavaju, ostaje im sa gornje strane još 35 km do Slavjanska i sa donje strane 35 km do Kramatorska i to je kraj onoga što je Tramp napisao u svom planu. Zelenski je korupcijskim skandalom pritisnut - kaže on.

"Pucaju" i na Jermaka, koji je njegov najbolji drug. Amerikanci traže mir od Zelenskog.