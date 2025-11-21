TRAMPU TREBA PREKID RATA ŠTO PRE Vučić: Zelenski je pritisnut korupcijskim skandalom, Rusi napreduju
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Informer govorio je o otimanju ruske imovine i situaciji na frontu.
Podseća da ne želi da učestvuje u otimanju ruske imovine.
- Nervoza je velika, Trampu treba prekid rata što pre i zbog onih mejlova. Biće interesantno ko je Makselova ćerka, odakle je poreklom, koja zemlja iz našeg okruženja je upletena tu... Biće tu svake vrste cirkusa. Rusima dobro ide, ušli su neočekivano brzo u Kupjansk. Pokrovsk verovatno završavaju, ostaje im sa gornje strane još 35 km do Slavjanska i sa donje strane 35 km do Kramatorska i to je kraj onoga što je Tramp napisao u svom planu. Zelenski je korupcijskim skandalom pritisnut - kaže on.
"Pucaju" i na Jermaka, koji je njegov najbolji drug. Amerikanci traže mir od Zelenskog.
Preporučujemo
DOBRE VESTI ZA GRAĐANE SRBIJE Vučić: Biće jeftiniji lekovi
21. 11. 2025. u 16:55
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
U MALOM mestu kraj Benkovca u Hrvatskoj župljane je najpre šokiralo privođenje župnika, a onda i nepravomoćna presuda za više kaznenih dela iz domene dečje pornografije i seksualnog iskorišćavanja maloletnika.
21. 11. 2025. u 13:24
Komentari (0)