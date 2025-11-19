MILIVOJEVIĆ NAPAO DIJANU HRKU: Iznosi neproverene informacije i ne zna šta priča (VIDEO)
SRĐAN Milivojević, nakon što je Hrka ogolila lice opozicije i blokadera, uvredio ju je tvrdeći da ne zna šta priča!
- Razumem sve kada majka koja je izgubila sina kada kaže tako nešto, jer ima posebno stanje u kome se nalazi. Takođe, moramo razumeti stanje u kome ona govori. Štrajkovala je glađu, preživela je ogroman bol. Ograđuje se od opozicije je lično njen stav. Ona ima pravo da iznese neke neproverene informacije, čak i neke koje ne odgovaraju istini. Reč je o ženi koja je suočena ne sa bolom, nego sa neprebolom - izjavio je blokader Milivojević.
Kao što i sami vidite, Milivojević je promenio ploču i oštro napao Dijanu Hrku, osobu koju je ranije branio i hvalio kao "simbol borbe".
Sada, međutim, baš nju proziva da je izgubila kompas i da svojim neproverenim tvrdnjama šteti pokretu koji navodno predstavljaju njegovi saborci.
