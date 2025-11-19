Politika

MILIVOJEVIĆ NAPAO DIJANU HRKU: Iznosi neproverene informacije i ne zna šta priča (VIDEO)

В.Н.

19. 11. 2025. u 08:59

SRĐAN Milivojević, nakon što je Hrka ogolila lice opozicije i blokadera, uvredio ju je tvrdeći da ne zna šta priča!

МИЛИВОЈЕВИЋ НАПАО ДИЈАНУ ХРКУ: Износи непроверене информације и не зна шта прича (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Razumem sve kada majka koja je izgubila sina kada kaže tako nešto, jer ima posebno stanje u kome se nalazi. Takođe, moramo razumeti stanje u kome ona govori. Štrajkovala je glađu, preživela je ogroman bol. Ograđuje se od opozicije je lično njen stav. Ona ima pravo da iznese neke neproverene informacije, čak i neke koje ne odgovaraju istini. Reč je o ženi koja je suočena ne sa bolom, nego sa neprebolom - izjavio je blokader Milivojević.

Kao što i sami vidite, Milivojević je promenio ploču i oštro napao Dijanu Hrku, osobu koju je ranije branio i hvalio kao "simbol borbe".

Sada, međutim, baš nju proziva da je izgubila kompas i da svojim neproverenim tvrdnjama šteti pokretu koji navodno predstavljaju njegovi saborci.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUDIO BM POKLANJA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata

AUDIO BM POKLANjA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata