"MNOGI ŽELE GRAĐANSKI RAT U SRBIJI" Vučić: Kako iz inostranstva, tako i iz zemlje; Neću odustati od poziva na dijalog svim građanima

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da nikoga ne zanimaju postignuti rezultati, jer se sve vreme radi na njegovoj dehumanizaciji i kriminalizaciji.

Foto: Printskrin/Tv Prva

- Da budem sasvim fer, ima tu i nečeg ličnog. Trudiš se, boriš se za svoju zemlju, radiš svaki dan. Neretko je to mnogo teško, ali si se za to borio. Voliš da neko ceni tvoj trud, ništa drugo. Mi smo plate u visokom obrazovanju povećali 15,97 odsto. Nikoga ništa ne zanima, zato što je sve vreme dehumanizacija, kriminalizacija Vučića i negiranje rezultata - rekao je Vučić u emisiji "Ćirilica" na TV Prva.

Vučić je sinoć izjavio i da će od početka sledeće godine plate u javnom sektoru biti povećane za 5,1 odsto. On je kazao da je MMF odobrio da se ide sa povećanjem od četiri odsto, kao i da bi, da je veća stopa rasta, to povećanje bilo sedam odsto. Kako je naveo, na početku godine povećana je svima plata osam odsto u javnom sektoru, a prosvetarima 11 odsto. Prema njegovim rečima, prosvetni radnici će u januaru 2026. godine imati kumulativno povećanje za 12 meseci od 28,6 odsto, a zdravstveni radnici 19,2 odsto kumulativno.

Kada je reč o penzijama, kako je rekao Vučić, biće uvećana 12,2 odsto od 1. decembra, a bile su uvećane 10,9 odsto prethodne godine, što znači kumulativno 24,4 odsto. Ukazao je da su minimalne plate uvećane za 37 odsto te da će sada iznositi 551 evro.

Vučić je izrazio uverenje da će sledeća godina biti godina izuzetne stope rasta, da će biti 3,6 odsto sledeće godine, i istakao da je stopa inflacije u oktobru svedena na 2,8 odsto.

Foto: Printskrin/Tv Prva

On je kazao da se povodom odlaska pojedinih stranih investitora iz Srbije razgovara kako bi se preuzeo veći deo radnika i doveli novi investitori u zemlju. Vučić je ukazao da će opozicija uskoro pokušati da prisvoji sve rezultate koje je vladajuća koalicija postigla.

- Ne preterujem. Potpuno sam ozbiljan kada vam ovo kažem. U tome jeste problem. Problem je što je svaka laž dozvoljena. Što je mržnja postala okosnica nečije politike - rekao je Vučić.

Govoreći o studentskim plenumima, Vučić je rekao da je u pitanju revolucionarna forma koja nije mnogo važna, ali da je prvi put uočio "politički nerv" kod srpske omladine.

- Oni moraju da počnu da se bave politikom, da imaju svoj program i plan, jer bez toga nemaju ništa. Da biste izašli sa nečim, nije pitanje liste, pošto će lista svakako biti ocrnjena. Ocrniće je vaše kolege (novinari), ocrniće je ljudi iz opozicije. Ja mogu samo da dignem ruke, ne moram ništa da radim - naveo je Vučić.

Predsednik Srbije poručio je mladima da se, kako je rekao, "klone čopora" i da samostalno donose odluke.

- Pokušajte da se razlikujete - rekao je Vučić. On je dodao da je kod novih generacija primetio emociju prema politici i naveo da je srećan zbog toga.

- Da budem iskren, ja bih danas bio 'ćaci' koji se bori na fakultetu. Bio bih 'ćaci' zato što bih ja hteo da radim svoj posao, da učim, a i politički stav bi mi se razlikovao od čopora - rekao je Vučić.

On je sinoć zamolio Dijanu Hrku, kao i Uglješu Mrdića i veterane, koji su ispred Skupštine Srbije, da prekinu štrajk glađu. Vučić je dodao da razume i političke performanse i razume sve, ali ih je zamolio da to ne čine već da čuvaju svoje zdravlje, i poručio:

- Pravdu ćemo izgurati do kraja i znaće se precizno ko je i kako - odgovoran. Ko je kriv, taj će odgovarati - nema nikakve sumnje. A za to nismo nadležni ni vi, ni ja. Te vas samo molim da to učinite zbog sebe, jer svi ovi koji dolaze da vas tapšu po ramenu, ne dolaze da vas tapšu po ramenu zbog tobože empatije. Za njih to odlično znam. I video sam ih danas od Kesića do Marinike Tepić. Oni imaju svoje interese i ništa drugo. I ništa više od toga. Tako da, to je moja molba - rekao je Vučić.

On je sinoć rekao da je očigledno da mnogi žele građanski rat u Srbiji, kako iz inostranstva, tako i iz zemlje, dodajući da zato nikada neće odustati od poziva na dijalog svim građanima. Govoreći o građanima koji su došli da podrže Dijanu Hrku u štrajku glađu, Vučić je upitao kako među tim istim ljudima nije postojala empatija prema drugim porodicama žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu, navodeći primere Đura Race i porodice Firić.

Foto: Printskrin/Tv Prva

Komentarišući video-snimak hapšenja osoba kod kojih je kod Narodne skupštine pronađeno oružje, primetio je da je kod jedne osobe pronađen nož i bokser, a dodao je i da je čuo da je juče u jednoj od torbi kod nekoga od učesnika blokada pronađena defanzivna ručna bomba.

Prema Vučićevim rečima, nervoza posle debakla blokadera u Novom Sadu dostiže svoj vrhunac i da su primenili nasilje ispred Skupštine Srbije jer su mislili da će sve biti gotovo 1. novembra i da će se dočepati vlasti.

Najavio je da će uskoro biti organizovan skup građana u Novom Sadu koji će biti, kako je rekao, mnogo veći od skupa koji je bio 1. novembra. On je rekao da obojena revolucija nije uspela i da se teško mire sa tim, jer su bili sigurni da je sve završeno i da je samo pitanje trenutka kada će da se dočepaju vlasti.

- Ali, to se ipak nije dogodilo i neće se ni dogoditi - poručio je Vučić, dodajući da razume decu koja imaju revolucionarna svest, klince koji bi hteli da menjaju svet, ali ne i političare koji sve rade protiv svoje države. Naglasio je da smo samo čudom i ogromnim strpljenjem državanih organa uspeli da niko ne strada u poslednjih godinu dana, te da je poruka blokadera - dozvoljeno je pucati u one koji nisu sa vama.

Vučić je sinoć rekao i da nadležni organi već tri dana pokušavaju da pronađu dvojicu snajperista koji su, prema obaveštajnim podacima, došli u Beograd i da se zna odakle je novac koji su dobili.

On je sinoć kazao i da ima pitanje za ljude iz američke ambasade u Beogradu zašto drže na kontaktu pojedine osobe i govore im kada da prave blokade, organizuju demonstracije, prekide nastave, štajk glađu. Rekao je da su oni organizovali i prekide nastave po školama.

Vučić je sinoć rekao i da će biti donet leks specijalis koji se odnosi na zgradu Generalštaba i dodao da ne razume zašto nije donet još pre dve godine, a naveo je i da je tražio da se napravi muzej žrtava NATO agresije i da je uspeo to da dogovori sa Amerikancima, da ga imamo prvi put, pošto ga danas nemamo.

Na pitanje da li bi se sve promenilo kada bi Srbija uvela sankcije Rusiji, Vučić je kazao da je komplikovanije od toga. Vučić je sinoć rekao da su se, kako je naveo, naši ruski partneri i prijatelji angažovali i počeli da razgovaraju sa nekim o rešenju za NIS.

Istakao je da se Srbija nalazi na evropskom putu i da treba da ga ubrza, zbog čega je pozvao Vladu da po tom pitanju radi više i ozbiljnije i izrazio uverenje da će zemlja uspeti na tom planu da pokaže ozbiljnije rezultate u periodu koji dolazi.

Govoreći o godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku koji će biti predstavljen danas, rekao da taj izveštaj "neće biti onakav kakvog ga je najavio N1". Ukazao je da je politička stabilnost bila najvažniji uslov za ekonomski napredak Srbije i da je ona zbog toga napadnuta.

- Zato su je sa takvom sladostrašću rušili. Pogledajte nekoliko stvari, obratite pažnju, prelistajte hrvatsku štampu svakog dana, sarajevsku, podgoričku. Videćete svakog dana po deset najprljavijih, nekada i po stotinu najprljavijih tekstova protiv mene. Šta mislite, zašto neko već pet godina svakog dana izbacuje od deset do stotinu tekstova protiv jednog čoveka? - naveo je Vučić.

Dodao je da je za njih veliki problem što su mislili da su sahranili Srbiju, kako je rekao, da Srbija bude onako slaba i očajna kao za vreme Borisa Tadića.

Vučić je sinoć najavio da će se sledeće nedelje sastati sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, a da danas putuje u Brisel. Kako je rekao, u Briselu će ostati ceo dan i tamo će razgovarati sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i drugima, a prisustvovaće i večeri koju priređuje evropska komesarka za proširenje Marta Kos.