NIKO VIŠE NE VERUJE U LAŽI BLOKADERA Vučić: Jedan mladić u Ćacilendu teško povređen

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se građanima na TV Informer kazao je da je jedan mladić teško povređen.

Foto printskrin TV Pink

Ironično je rekao da bi trebalo da budu pohapšeni oni u Ćacilendu koji su "provocirali" blokadere pesmama poput Tamo daleko.

- Niko više ne veruje u laži blokadera - kaže Vučić.

Izjavio je da zna da je jedan mladić u Ćacilendu teško povređen.

Veoma su uzdržani ljudi u Ćacilendu, a da preskoče ogradu blokaderi bi bežali do Pančevačkog mosta - naveo je on.