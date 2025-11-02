Politika

VUČIĆEVA PORUKA GRAĐANIMA: Ostanite mirni, uzdržite se od svakog odgovora i još snažnije prigrlite Srbiju

В. Н.

02. 11. 2025. u 21:44

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, obraćaju ći se javnosti povodom blokaderskog nasilja u Beogradu pozvao je građane na mir.

Foto Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ

Pozvao je građane na mir i uzdržanost.

- Budite pametniji. Izdržite, neka tuku. Molim vas, pokušajte da nigde ne uzvratite - kaže on.


Kaže da slobodarski, uspešni, samostalni i nezavisni narodi i države se razlikuju od banana država po tome što pobeđuju obojene revolucije.
- Ostanite mirni, uzdržite se od svakog odgovora i još snažnije prigrlite Srbiju - kaže on.
Najavio je veliki skup na kom će biti "dobre poruke za budućnost".
- Mi smo odgovorni za budućnost ove zemlje. Moramo da razumemo probleme, frustracije, traume sa kojima se neuspešni političari suočavaju i da pomognemo da, na miran način, iz toga izađu - ističe Vučić.

