VUČIĆEVA PORUKA GRAĐANIMA: Ostanite mirni, uzdržite se od svakog odgovora i još snažnije prigrlite Srbiju
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, obraćaju ći se javnosti povodom blokaderskog nasilja u Beogradu pozvao je građane na mir.
Pozvao je građane na mir i uzdržanost.
- Budite pametniji. Izdržite, neka tuku. Molim vas, pokušajte da nigde ne uzvratite - kaže on.
Kaže da slobodarski, uspešni, samostalni i nezavisni narodi i države se razlikuju od banana država po tome što pobeđuju obojene revolucije.
- Ostanite mirni, uzdržite se od svakog odgovora i još snažnije prigrlite Srbiju - kaže on.
Najavio je veliki skup na kom će biti "dobre poruke za budućnost".
- Mi smo odgovorni za budućnost ove zemlje. Moramo da razumemo probleme, frustracije, traume sa kojima se neuspešni političari suočavaju i da pomognemo da, na miran način, iz toga izađu - ističe Vučić.
