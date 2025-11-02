BLOKADERI NE MOGU DA TRPE DEMOKRATIJU Vučić: Na sedam mesta napadnute su prostorije SNS
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govori za TV Informer. On ističe da postoji deo nepokorenog naroda koji ne želi da se pokori onima koji žele da sruše državu.
- Na sedam mesta napadnute su prostorije SNS - ističe Vučić.
- Vide da ih ljudi sve manje poštuju - navodi on.
- Blokaderi ne mogu da trpe demokratiju, oni ne mogu da izdrže drugačije mišljenje i ne mogu da podnesu jedno mesto u zemlji u kom su okupljeni oni koji drugačije misle - ističe Vučić.
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
