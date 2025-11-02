BLOKADERI NE MOGU DA TRPE DEMOKRATIJU Vučić: Na sedam mesta napadnute su prostorije SNS

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govori za TV Informer. On ističe da postoji deo nepokorenog naroda koji ne želi da se pokori onima koji žele da sruše državu.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Na sedam mesta napadnute su prostorije SNS - ističe Vučić.

- Vide da ih ljudi sve manje poštuju - navodi on.

- Blokaderi ne mogu da trpe demokratiju, oni ne mogu da izdrže drugačije mišljenje i ne mogu da podnesu jedno mesto u zemlji u kom su okupljeni oni koji drugačije misle - ističe Vučić.