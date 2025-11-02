Politika

BLOKADERI NE MOGU DA TRPE DEMOKRATIJU Vučić: Na sedam mesta napadnute su prostorije SNS

V.N.

02. 11. 2025. u 21:36

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govori za TV Informer. On ističe da postoji deo nepokorenog naroda koji ne želi da se pokori onima koji žele da sruše državu.

БЛОКАДЕРИ НЕ МОГУ ДА ТРПЕ ДЕМОКРАТИЈУ Вучић: На седам места нападнуте су просторије СНС

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

 - Na sedam mesta napadnute su prostorije SNS - ističe Vučić.

- Vide da ih ljudi sve manje poštuju - navodi on.

- Blokaderi ne mogu da trpe demokratiju, oni ne mogu da izdrže drugačije mišljenje i ne mogu da podnesu jedno mesto u zemlji u kom su okupljeni oni koji drugačije misle - ističe Vučić.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POGLEDAJTE: Trenutak hapšenja Vladimira Štimca zbog pozivanja na nasilnu promenu vlasti (VIDEO)
Politika

0 3

POGLEDAJTE: Trenutak hapšenja Vladimira Štimca zbog pozivanja na nasilnu promenu vlasti (VIDEO)

VEČERAS su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili blokadera-nasilnika Vladimira Štimca koji je tokom celog dana, podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv. Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.

03. 11. 2025. u 00:59

UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC ZBOG POZIVANJA NA NASILNU PROMENU VLASTI
Politika

0 4

UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC ZBOG POZIVANJA NA NASILNU PROMENU VLASTI

Kako nezvanično saznajemo, večeras su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili blokadera-nasilnika Vladimira Štimca koji je tokom celog dana, podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv. Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.

03. 11. 2025. u 00:47

Politika
Tenis
Fudbal
AUTOBUS PUN STUDENATA SLETEO U PROVALIJU: Najmanje 17 ljudi povređeno zbog nesreće u blizini manastira (VIDEO)

AUTOBUS PUN STUDENATA SLETEO U PROVALIJU: Najmanje 17 ljudi povređeno zbog nesreće u blizini manastira (VIDEO)