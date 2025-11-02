Politika

REČ JE O KUKAVICAMA Vučić: Koristili su baklje, piksle, flaše sa željom da zapale ljude

В. Н.

02. 11. 2025. u 21:37

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji povodom blokaderskog nasilja u Beogradu.

Foto printskrin TV Pink

- Nisam siguran da ste videli sve snimke. Deo ćete uskoro videti. Reč je o kukavicama i došli su do ograde i gledali kako će da napadnu, a kada su videli spreman odgovor brže-bolje su se razbežali, kao i obično. Bitna je njihova namera. Koristili su baklje, piksle, flaše sa željom da zapale ljude - kaže on.

Ističe da to nije čudno nakon "debakla" blokadera u Novom Sadu zbog višestruko manje okupljenih od očekivanog broja.

- Histerija i nervoza je došla do izražaja i nečiji tuđi uticaj - kaže on.

