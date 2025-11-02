REČ JE O KUKAVICAMA Vučić: Koristili su baklje, piksle, flaše sa željom da zapale ljude
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji povodom blokaderskog nasilja u Beogradu.
- Nisam siguran da ste videli sve snimke. Deo ćete uskoro videti. Reč je o kukavicama i došli su do ograde i gledali kako će da napadnu, a kada su videli spreman odgovor brže-bolje su se razbežali, kao i obično. Bitna je njihova namera. Koristili su baklje, piksle, flaše sa željom da zapale ljude - kaže on.
Ističe da to nije čudno nakon "debakla" blokadera u Novom Sadu zbog višestruko manje okupljenih od očekivanog broja.
- Histerija i nervoza je došla do izražaja i nečiji tuđi uticaj - kaže on.
Preporučujemo
NEKO ŽELI NASILjE PO SVAKU CENU Vučić: Oni su pucali na Milana Bogdanovića
02. 11. 2025. u 21:47
NIKO VIŠE NE VERUJE U LAŽI BLOKADERA Vučić: Jedan mladić u Ćacilendu teško povređen
02. 11. 2025. u 21:52
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)