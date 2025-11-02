Politika

OGLASILO SE VJT: Bačulov zadržan u Urgentnom centru

Novosti online

02. 11. 2025. u 16:07

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu je obavešteno od strane policije da je osumnjičeni Miša Bačulov u toku zadržavanja od 48 sati, juče, 1. novembra, prijavio da se ne oseća dobro, nakon čega je odmah prebačen u Urgentni centar.

ОГЛАСИЛО СЕ ВЈТ: Бачулов задржан у Ургентном центру

Foto: Printskrin

Osumnjičeni je zadržan u Urgentnom centru radi obavljanja pregleda i opservacije, nakon čega će biti priveden postupajućem javnom tužiocu na saslušanje.

Tužilaštvo će blagovremeno obavestiti javnost o toku postupka po preduzimanju ove dokazne radnje.

